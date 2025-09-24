سردردی که بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب سراغتان می‌آید، می‌تواند نشانه‌ای از اختلالات خواب، مشکلات عصبی، یا سبک زندگی ناسالم باشد. این نوع سردردها در افراد با اختلال خواب، اضطراب، یا کم‌آبی بدن شایع‌ترند و گاهی زنگ خطری برای بیماری‌های جدی‌تر محسوب می‌شوند.

علل شایع سردرد صبحگاهی

اختلالات خواب (مانند آپنه خواب یا بی‌خوابی): کاهش اکسیژن‌رسانی به مغز در طول شب باعث سردردهای صبحگاهی می‌شود.