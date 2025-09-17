سوپ عدس را می توانید به سلیقه خود با عدس سبز یا قرمز درست کنید که کاملا سلیقه ای است. این سوپ به خاطر داشتن سبزیجات متنوع می تواند انرژی شما را افزایش دهد و خستگی روزانه تان را در روزهایی که در حال به آغوش کشیدن پاییز هستیم، از بین ببرد.

مواد لازم برای تهیه سوپ عدس

گوجه فرنگی ۱ عدد

عدس ۱ لیوان

هویج ۱ عدد

سیب زمینی ۱ عدد

عصاره مرغ یا گوشت ۱ عدد

نمک به مقدار لازم

فلفل سیاه به مقدار دلخواه

فلفل قرمز در صورت تمایل

کره ۵۰ گرم

لیمو تازه موقع سرو

گشنیز خرد شده یا پیازچه برای تزیین

طرز تهیه سوپ عدس

ابتدا یک عدد پیاز را خرد و با کره ذوب شده تفت دهید تا طلایی شود. در ادامه یک عدد هویج و یک عدد سیب زمینی و یک عدد گوجه فرنگی را نگینی خرد کنید و با پیازداغ ۸ دقیقه تفت دهید. کمی نمک و فلفل سیاه به مواد بزنید و حدود یک دقیقه تفت دهید.

یک لیوان عدس را که از یک ساعت قبل خیس کرده اید، آبکش و به پیاز داغ اضافه کنید و ۵ دقیقه دیگر تفت دهید.

در ادامه آب جوش ( آب مرغ یا گوشت) را به ترکب اضافه کنید. اگر آب مرغ یا گوشت ندارید می توانید از عصاره آنها استفاده کنید. اجازه دهید یک ساعت روی حرارت بپزند. بعد از یک ساعت همه مواد را با گوشت کوب برقی پوره کنید. کمی فلفل سیاه بزنید و تست نمک بگیرید و نوش جان کنید. می توانید موقع سرو کمی لیمو تازه داخل آن بچکانید و روی سوپ را با گشنیز خرد شده یا پیازچه تزیین کنید.

