مردی که دو سال است نخوابیده از پزشکان جهان درخواست کمک کرد
مردی اهل بریتانیا مدعی است با وجود مصرف قرصهای خوابآور، ۲ سال است لحظهای خواب به چشمانش نیامده و زندگیاش نابود شده است.
«الیور الویس»، مردی ۳۲ ساله بریتانیایی به نوعی بیماری ناشناخته مبتلا شده است که او را دایم بیدار نگه میدارد. او دو سال پیش راننده قطار بود و آپارتمانی ۴ خوابه داشت و مانند هر فرد عادی دیگر زندگی خود را میگذراند. اما یک شب همه چیز تغییر کرد و نتوانست بخوابد. ابتدا الویس تصور کرد، این بیخوابی مقطعی است اما ۲ سال است با وجود مراجعه به پزشکان متعدد و دریافت قرصهای خوابآور متنوع، نتوانسته حتی لحظهای بخوابد.
او میگوید، بیخوابی دایمی، زندگیاش را به کابوسی واقعی تبدیل کرده است. او تمام داراییهایش را صرف درمان و یافتن علت این اختلال کرده اما هنوز هیچ پزشکی بیماری و علت این بیخوابی را تشخیص نداده است.
الویس میگوید، بیخوابی شدید او را به دردهای عضلانی، ضعف استخوانها، فشار مغزی شدید، اختلالهای بینایی و حتی مشکلات گوارشی مبتلا کرده است. او حتی نمیتواند لباسهای تش را تحمل کند یا بهدرستی راه برود و میگوید، انگار چشمهایش در حال «آب شدن» هستند.
الویس برای یافتن علت بیماری و درمان خود مجبور شد خانهاش را بفروشد و به خانه مادرش برگردد. او به کشورهای مختلفی مثل هند، ایتالیا، ترکیه و کلمبیا سفر کرده است تا درمانی بیابد. الویس انواع روشهای درمانی، ازداروهای رایج گرفته تا داروهای توهمزا را هم امتحان کرده اما همه بینتیجه بودهاند.
اکنون الویس با استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی، از دانشمندان و پزشکان سراسر دنیا درخواست کمک کرده است.
برخی از پزشکان احتمال دادهاند که ممکن است الویس به بیخوابی پارادوکس (متناقض) مبتلا شده باشد. افرادی که به این اختلال مبتلا هستند، خواب بسیار سبکی دارند و حتی اگر خواب باشند، تصور میکنند بیدار هستند.
الویس با شنیدن این توضیح پزشکان گفت، این نظر و احتمال، کمکی به تحمل درد و عذاب دایمیاش نمیکند و درمان موثری برای بیماریاش لازم دارد.