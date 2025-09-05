ایرپادز پرو ۳ یک پزشک همراه خواهد بود!

طبق جدیدترین گزارش‌ها نسل بعدی هدفون‌های بی‌سیم اپل با قابلیت‌های سلامتی شگفت‌انگیزی عرضه خواهد شد که آن را از یک ابزار صوتی فراتر می‌برد.

گفته می‌شود ایرپادز پرو ۳ به سنسورهای پایش ضربان قلب و دمای بدن مجهز می‌شود که آن را به یک دستیار سلامتی هوشمند تبدیل می‌کند. این محصول احتمالا در کنار سری آیفون ۱۷ رونمایی خواهد شد.

سنسورهای سلامتی در ایرپادز پرو ۳: یک دستیار پزشکی در گوش شما

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اپل قصد دارد دو سنسور سلامتی کلیدی یعنی حسگر ضربان قلب و دماسنج را در AirPods Pro 3 تعبیه کند. این ویژگی‌ها که سال‌ها در حد شایعه بودند، اکنون به نظر می‌رسد در زمان عرضه نهایی محصول آماده استفاده باشند.

البته این اولین باری نیست که یک هدفون بی‌سیم به سنسور ضربان قلب مجهز می‌شود، اما ورود اپل به این حوزه می‌تواند استانداردهای جدیدی تعریف کند.

این سنسورها می‌توانند داده‌های سلامتی شما را در حین استراحت، خواب یا ورزش ثبت کنند. این قابلیت برای کاربرانی که اپل واچ ندارند یک جایگزین عالی خواهد بود. همچنین داده‌های سلامتی این ایرپادز می‌تواند مکمل اطلاعات اپل واچ باشد و دید جامع‌تری از وضعیت بدن به کاربران ارائه دهد.

تاخیر در عرضه قابلیت ترجمه زنده

یکی از دیگر ویژگی‌های هیجان‌انگیز ایرپادز پرو ۳ قابلیت ترجمه زنده برای مکالمات حضوری است. این ویژگی که انتظار می‌رفت بخشی از اکوسیستم هوش مصنوعی اپل در iOS 26 باشد، احتمالا در زمان عرضه اولیه در دسترس نخواهد بود.

یک منبع ناشناس ادعا کرده که در حال حاضر این قابلیت آماده نیست و در آینده از طریق یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری اضافه خواهد شد.

هنوز مشخص نیست که آیا قابلیت ترجمه زنده تنها برای AirPods Pro 3 عرضه می‌شود یا مدل‌های قدیمی‌تر نیز آن را دریافت خواهند کرد. با این حال تمرکز اپل بر قابلیت‌های سلامتی و هوش مصنوعی نشان می‌دهد که این شرکت قصد دارد هدفون‌های خود را به ابزارهایی بسیار هوشمندتر و کاربردی‌تر از گذشته تبدیل کند.

