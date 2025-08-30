پیادهروی یا دویدن؛ کدام بهتر است؟
آیا تا به حال سر دو راهی انتخاب بین پیادهروی آرام یا دویدن پرسرعت ماندهاید؟ بسیاری از ما ورزش را با هدف کاهش وزن یا بهبود سلامت قلب شروع میکنیم، اما همیشه این پرسش وجود دارد: «کدام یک بهتر است؟ پیادهروی یا دویدن؟»
فواید مشترک؛ قلب سالمتر و عمر طولانیتر
چه پیادهروی کنید و چه بدوید، بدن شما در حال انجام یک ورزش قلبی-عروقی است؛ ورزشی که نه تنها ضربان قلب را بالا میبرد، بلکه سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده، خطر بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشار خون را کاهش میدهد و حتی به بهبود خلقوخو و کاهش اضطراب کمک میکند.
جالب است بدانید تنها ۱۰ دقیقه دویدن با شدت متوسط میتواند حال روحی شما را دگرگون کند. پیادهروی هم اگر منظم باشد، انرژی روزانه را افزایش میدهد و استرس را کم میکند.
کاهش وزن؛ سرعت حرف اول را میزند
اگر هدفتان کاهش وزن سریع باشد، دویدن دست بالا را دارد. چرا که در مدت زمان مشابه، تقریباً دو برابر پیادهروی کالری میسوزاند. به عنوان نمونه، برای سوزاندن ۳۵۰۰ کالری (معادل یک پوند وزن) با پیادهروی باید زمان بیشتری صرف کنید.
اما این به معنای بیاثر بودن پیادهروی نیست. پیادهروی پرقدرت یا در شیب میتواند به اندازه دویدن کالریسوز باشد. حتی استفاده از جلیقههای وزنهدار یا پیادهروی تناوبی (تغییر سرعت در بازههای کوتاه) اثر تمرین را چند برابر میکند.
خطرات؛ احتیاط شرط اول ورزش
دویدن، با وجود فواید زیاد، ورزشی پر فشار است و در درازمدت ممکن است منجر به آسیبهایی مانند شکستگیهای تنشی، التهاب کف پا یا زانو درد شود. آمارها نشان میدهد نزدیک به ۵۰ درصد دوندگان هر ساله دچار آسیب میشوند.
در مقابل، پیادهروی ورزشی کمخطر است و تقریباً برای همه افراد در هر سن و سطحی مناسب است.
انتخاب نهایی؛ سلیقه و هدف شما
اگر عاشق هیجان و کاهش وزن سریع هستید، دویدن انتخاب بهتری است. اما اگر به دنبال ورزشی آرام، کمخطر و پایدار برای طولانیمدت میگردید، پیادهروی گزینهای عالی خواهد بود.
در نهایت، بهترین ورزش همان است که بتوانید با لذت و بدون فشار بیش از حد به طور مداوم انجام دهید. راز سلامتی در تداوم است، نه شدت.