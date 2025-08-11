۶ خوراکی که زائران اربعین باید برای بهبود گوارش بخورند

یبوست، اسهال و استفراغ جزو شایع‌ترین مشکلاتی هستند که در سفر اربعین برای زائران رخ می‌دهد؛ اما طب سنتی ایرانی توصیه‌هایی برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری‌ها دارد.

اگر دچار اسهال و استفراغ شدید هستید؛ دمنوش بارهنگ، استفاده از زنجیل و لیمو، موز سبز، شربت نعنا، استفاده از عناب و انجیر استفاده کنید. همچنین می‌توانید شکم خود را با روغن بنفشه و بادام ماساژ بدهید.

علاوه بر این در مدت بیماری باید از خوردن ادویه گرم و خشک پرهیز کنید.

با توجه به شیوع وبا و سایر بیماری‌های گوارشی توصیه می‌شود به محض شروع علائم به مراکز درمانی مراجعه کرده و از توصیه‌های بالا به منظور درمان کمک بگیرید.