دکتر فاطمه نجات‌بخش، پزشک متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌گوید: ریزش مو می‌تواند به علل مختلف از جمله اختلالات هورمون‌های زنانه و مردانه، کم‌کاری یا پرکاری تیروئید، کمبود آهن و روی، وجود کیست‌های تخمدان در خانم‌ها، تغذیه نامناسب، رژیم‌های غذایی افراطی، مشکلات گوارشی و کبدی و حتی بدخوابی و استرس ایجاد شود؛ البته از دیدگاه طب سنتی علل دیگری هم می‌تواند مسبب ریزش و سفیدی مو شود که نیاز به درمان‌های مختلف دارویی و غذایی دارد.

چسبندگی خون را درمان کنید

از دیدگاه طب سنتی در اثر غلظت خون، خون‌رسانی به سطح پوست سر ضعیف و سبب ریزش موها می‌شود. سیگار، قلیان و آلودگی‌ها هم از مهم‌ترین علل بروز غلظت خون هستند. در این مکتب، منظور از غلظت خون، افزایش هموگلوبین یا هماتوکریت خون نیست، بلکه لزوجت و چسبندگی خون است که در آزمایش‌های خون مشخص نمی‌شود. برای رفع غلظت خون، مصرف روزانه دم‌کرده دو قاشق غذاخوری آویشن شیرازی با ۲۰ عدد عناب خراش‌داده‌شده در سه لیوان آب‌جوش برای خروج بیشتر عصاره به‌مدت ۲۰ روز و نه بیشتر توصیه می‌شود. همچنین سکنجبین که نه شیرین و نه ترش باشد برای افرادی که مشکل التهاب یا زخم دستگاه گوارش نداشته باشند یا نخوداب یعنی نخود پخته‌شده با پیاز و نمک و زعفران با گوشت یا بدون آن مفید است.

اغلب ریزش‌ها به دلیل تنگی روزنه موهاست

معمولاً در کسانی که خشکی بیش‌ازحد پوست سر داشته باشند، اغلب ریزش‌ها به دلیل تنگی روزنه مو است. برای رفع خشکی، مصرف روغن‌های رطوبت‌زا مانند روغن بادام شیرین و روغن بابونه توصیه می‌شود؛ البته روغن‌مالی در ناحیه پوست پس سر نباید انجام شود زیرا از دیدگاه طب سنتی می‌تواند باعث ضعف حافظه و فراموشی شود. از رطوبت‌بخش‌های طبیعی خوراکی نیز می‌توان به ماءالشعیر طبی، آب پنیر، شیره انگور همراه با سکنجبین، شیر بادام، سوپ جو، آب سیب و هویج اشاره کرد و اما گشادی روزنه موها، معمولاً در افرادی دیده می‌شود که پوست سر، نرم، موها نازک و سرعت ریزش مو بالا باشد. بهتر است در این مورد از روغن‌های قابض مانند روغن مورد و آمله استفاده شود.

تقویت‌کننده‌های ریشه مو

در طب سنتی برای تقویت ریشه موها تدابیری اندیشیده شده است. در گذشته باور بر این بود که ترکیب تخم‌مرغ و آرد نخود برای تقویت ریشه موها مفید است. دکتر نجات‌بخش با تأیید این موضوع می‌گوید: استفاده از زرده تخم‌مرغ به شکل موضعی یا خوراکی به‌صورت عسلی می‌تواند در غذارسانی به ریشه مو مؤثر باشد. استفاده موضعی از زرده تخم‌مرغ همراه با آرد نخود خام یا به‌صورت تنها هنگام شب، ساعتی قبل از حمام و سپس شست‌وشوی سر با شامپوی مناسب توصیه می‌شود. برای تأمین عنصر روی استفاده از منابع غذایی حاوی این ماده معدنی از جمله ترکیب گردو، انجیر و فندق مفید است. مصرف خوراکی مخلوط آسیاب‌شده مغزها همراه با شکر، شیر بادام و تخم‌مرغ عسلی هفته‌ای ۴ تا ۷ مرتبه از مواردی است که می‌تواند باعث تقویت ریشه مو شود. دم‌کرده صاف‌شده یک قاشق غذاخوری سبوس برنج در یک لیوان آب‌جوش به‌مدت ۲۰ دقیقه همراه با دو سه قطره آبلیمو به‌مدت ۲۰ روز می‌تواند در رفع ریزش مو مناسب باشد.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/