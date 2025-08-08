در میان غذاهای پلوئی ایرانی، قارچ‌پلو با نخودفرنگی جایگاه خاصی دارد. طرز تهیه قارچ‌پلو خوشمزه با نخودفرنگی به سبک مجلسی دغدغه بسیاری از علاقه‌مندان به غذاهای خوش‌طعم، گیاهی یا نیمه‌گیاهی است. این غذا به دلیل ترکیب متعادل سبزیجات و ادویه‌ها، هم برای وعده‌های خانوادگی مناسب است و هم می‌تواند به‌عنوان غذایی شیک در مهمانی‌ها سرو شود.

برای آشنایی کامل با مراحل پخت و فوت‌وفن‌های یک غذای خوشمزه، ادامه مطلب را بخوانید و با طرز تهیه قارچ پلو مرحله‌به‌مرحله همراه شوید. طرز تهیه قارچ‌پلو و مواد لازم برای آن در طرز تهیه قارچ‌پلو خوش‌عطر و رنگارنگ، استفاده از مواد اولیه تازه و باکیفیت بسیار اهمیت دارد. این مواد اغلب در دسترس هستند و با رعایت نسبت‌ها، می‌توان غذایی بسیار دلپذیر آماده کرد. برنج ایرانی ( ۳ پیمانه) : پایه اصلی پلو، عطردار و خوش‌پخت باشد.

قارچ دکمه‌ای ( ۳۰۰ گرم) : خرد شده؛ بهتر است قارچ‌ها سفید و سالم باشند.

نخودفرنگی ( ۲۰۰ گرم) : پخته یا بخارپز شده؛ رنگ و طعم خاصی به غذا می‌دهد.

پیاز ( ۱ عدد بزرگ) : نگینی خرد شده؛ برای طعم‌دهی پایه.

سیر ( ۲ حبه) : رنده یا خرد شده؛ برای طعم و خاصیت ضدعفونی‌کننده.

روغن مایع یا روغن زیتون ( ۳ قاشق غذاخوری) : برای تفت دادن مواد.

زردچوبه، فلفل سیاه، دارچین (هر کدام نصف قاشق چای‌خوری) : برای عطر و طعم دلپذیر.

نمک به میزان لازم

زعفران دم‌کرده ( ۲ قاشق غذاخوری) : برای رنگ و طعم مجلسی.

کره یا روغن حیوانی (در صورت دلخواه) : برای دم‌کشی نهایی. جایگزین‌های پیشنهادی: به جای نخودفرنگی می‌توان از ذرت شیرین یا لوبیا سبز استفاده کرد.

برای طعم متفاوت‌تر، استفاده از شوید خشک یا ترخون در مرحله پخت برنج پیشنهاد می‌شود. مراحل پخت قارچ‌پلو به‌صورت مرحله‌به‌مرحله برای اینکه طرز تهیه قارچ‌پلو خوشمزه با نخودفرنگی به سبک مجلسی نتیجه‌ای رضایت‌بخش داشته باشد، رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است: شست‌وشو و خیساندن برنج: برنج را با آب ولرم بشویید تا آب آن شفاف شود.

با کمی نمک به مدت حداقل ۲ ساعت بخیسانید. آماده‌سازی مواد اولیه: قارچ‌ها را ورقه‌ای خرد کرده و با کمی آبلیمو ترکیب کنید تا رنگ آن‌ها تیره نشود.

نخودفرنگی را اگر خام است، ۵ دقیقه در آب جوش بپزید. تفت دادن پیاز و سیر: پیاز نگینی را در روغن تفت دهید تا طلایی شود.

سیر را اضافه کرده و حدود ۱ دقیقه دیگر تفت دهید. افزودن قارچ و ادویه‌ها: قارچ‌ها را اضافه کنید و تا زمانی که آب آن‌ها کشیده شود تفت دهید.

ادویه‌ها (زردچوبه، فلفل، دارچین و نمک) را اضافه کرده و هم بزنید. افزودن نخودفرنگی: نخودفرنگی را به مخلوط اضافه کرده و حدود ۳ دقیقه دیگر روی حرارت ملایم تفت دهید. پخت برنج: در قابلمه‌ای آب را جوش آورده، برنج خیس‌خورده را اضافه کنید.

پس از نرم شدن دانه‌های برنج (حدود ۶ تا ۸ دقیقه)، آن را آبکش کنید. لایه‌چینی پلو: کف قابلمه را چرب کرده و ته‌دیگ دلخواه (نان یا سیب‌زمینی) بچینید.

یک لایه برنج، سپس یک لایه مخلوط قارچ و نخودفرنگی بریزید.

این کار را تا پایان مواد ادامه دهید. دم‌کشی: زعفران دم‌کرده را روی برنج بریزید.

درب قابلمه را با دم‌کنی بسته و به مدت ۴۵ دقیقه روی حرارت ملایم بگذارید. نکات کلیدی در طرز تهیه قارچ‌پلو خوشمزه با نخودفرنگی رعایت نکات ریز اما مهم می‌تواند کیفیت نهایی قارچ‌پلو را چند برابر کند. این موارد را در فرآیند پخت حتماً در نظر داشته باشید: انتخاب برنج : برنج عطری ایرانی بهترین انتخاب برای این غذاست.

قارچ را زیاد نپزید : حرارت زیاد یا مدت طولانی باعث آب‌افتادگی و تغییر بافت قارچ می‌شود.

افزودن زعفران : زعفران نه تنها رنگ بلکه عطر خاصی به غذا می‌دهد؛ بهتر است در مرحله نهایی اضافه شود.

استفاده از کره : برای عطری‌تر شدن پلو، می‌توان از ترکیب کره و روغن استفاده کرد.

میزان نمک: به‌ویژه هنگام آبکش کردن برنج، نمک کافی استفاده کنید. پیشنهاد سرو قارچ‌پلو این غذا را می‌توان به شیوه‌های متنوعی سرو کرد: با ته‌دیگ سیب‌زمینی زعفرانی یا نان سنگک برشته، سرو شود.

روی پلو را با زعفران دم‌کرده و خلال پسته یا بادام تزئین کنید.

سالاد شیرازی، ماست چکیده یا ترشی مخلوط کنار آن طعمی عالی خواهد داشت.

اگر مهمانی رسمی دارید، می‌توانید کمی گوشت مرغ پخته و ریش‌ریش شده به مخلوط اضافه کنید. غذای ساده، خوش‌عطر و مناسب مهمانی‌ها قارچ‌پلو با نخودفرنگی یک غذای ساده ولی خاص است. طرز تهیه آن نه‌تنها آسان است، بلکه نتیجه نهایی از نظر طعم، ظاهر و ارزش غذایی بسیار رضایت‌بخش است. با رعایت نکات گفته‌شده، می‌توانید غذایی تهیه کنید که هم مورد پسند اعضای خانواده باشد و هم در مهمانی‌ها بدرخشد.

