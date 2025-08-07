معرفی سه میوه برای تقویت مغز
برخی از میوهها میتوانند عملکرد مغز و تواناییهای شناختی را بهبود بخشند.
میوهها دارای برخی مواد مغذی هستند که از بروز بیماریهای مغزی بهخصوص بیماریهای مزمن مانند آلزایمر پیشگیری میکنند و در ارتقای قدرت حافظه، تصمیمگیری سریع و عملکرد خوب مغز نقش دارند.
پرتقال
پرتقال با دارا بودن ویتامین C، برای حفظ سلامت مغز و عملکرد شناختی ضروری است. خوردن پرتقال به دلیل دارا بودن فلاونوئیدهایی چون هسپریدین و نارینژنین در حفظ بافتهای مغز نقش دارد.
سیب
مطالعات نشان میدهد مصرف منظم آب سیب به مدت چهار هفته باعث بهبود عملکرد حافظه در افراد مسن، که اختلالات شناختی خفیفی دارند، میشود.
موز
موز سرشار از پتاسیم است و مصرف آن در حفظ عملکرد صحیح مغز نقش پررنگی دارد. پتاسیم به تنظیم فعالیت الکتریکی مغز و بهبود عملکرد شناختی کمک میکند.