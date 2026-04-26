به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» در همایش «مواجهه شرق و غرب در اندیشه‌های علامه محمد اقبال لاهوری» که به مناسبت هشتاد و هشتمین سالگرد فقدان این اندیشمند بزرگ با حضور «محمد مسجد جامعی» رییس مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد، در سخنانی به بررسی اندیشه‌های اقبال لاهوری پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه آثار این شاعر پرآوازه فراتر از مرزهای جغرافیایی است، تصریح کرد: اقبال با نگاهی آسیب‌شناسانه به «تمدن غرب»، جنگ‌های معاصر را نه برخورد ادیان، بلکه نتیجه تمدن استعماری و مادی‌گرایی می‌داند که انسانیت را قربانی مطامع خود کرده است.

وی با بازخوانی منظومه «چه باید کرد‌ای اقوام شرق» به تحلیل و بررسی تمدن غرب و رسالت اقوام شرق پرداخت.

وی اظهارکرد: اقبال لاهوری، راه برون‌رفت از تنش‌های جهانی را در «خودباوری» و «روشن‌بینی» ملت‌های شرق جستجو می‌کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نقد ساختارهای قدرت بین‌المللی، آن‌ها را ابزاری برای توجیه تجاوز و استعمار دانست و تاکید کرد که علم بدون معنویت، در دستان قدرت‌های استکباری، به سلاحی مرگبار علیه بشریت تبدیل شده است.

میدری با اشاره به دیدگاه این اندیشمند بزرگ افزود: اقبال معتقد است که اختلاف اصلی، نه تقابل میان اسلام و مسیحیت، بلکه تقابل تمدنی است که در آن، اخلاق قربانی منافع اقتصادی شده است.

وی اظهار کرد: اقبال جنگ را محصول گرگ‌هایی در لباس بره می‌داند و معتقد است که جنگ‌های خانمان‌سوز زاییده نظام‌های استعماری هستند که در ظاهر دم از صلح می‌زنند، اما در باطن در کمین ملت‌ها هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهکارهای عبور از بحران از دیدگاه اقبال را رسیدن به آرامش جهانی از مسیر «وحدت اقوام»، «تقویت قدرت اقتصادی»، «مبادلات فرهنگی» و مهم‌تر از همه، «خودآگاهی» نسبت به ظرفیت‌های درونیِ شرق عنوان کرد.

میدری با تاکید بر ضرورت تداوم جریان فکری اقبال، همچنین بر اهمیت زبان فارسی به عنوان زبان انتقال میراث فکری اقبال تأکید کرد.

وی ضمن تاکید بر ارجاعات مکرر رهبر انقلاب به شخصیت و جایگاه اقبال لاهوری، از هنرمندان و نویسندگان دعوت کرد تا با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، زمینه‌سازِ ترجمانِ عملیِ اندیشه‌های این متفکر بزرگ در جامعه معاصر باشند.

وی در پایان تاکید کرد: نسخه اقبال لاهوری برای دنیای امروز، پیوند ناگسستنی میان «علم و معنویت» است؛ چرا که بدون حاکمیت اخلاق و معنویت، هیچ‌یک از سازمان‌های بین‌المللی قادر نخواهند بود مانع از فروپاشی انسانیت در سایه جنگ‌های مدرن شوند.

