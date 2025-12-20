خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کروز در دانشگاه علم و صنعت؛

انتقال دانش و تجربه مهندسان کروز به دانشجویان

انتقال دانش و تجربه مهندسان کروز به دانشجویان
کد خبر : 1730075
لینک کوتاه کپی شد.

متخصصان واحد متد شرکت صنایع تولیدی کروز با حضور در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، تجربیات عملی و دانش روزآمد خود را در قالب یک دوره آموزشی تخصصی به دانشجویان مقاطع مختلف این دانشگاه، انتقال دادند.

به گزارش ایلنا، «دوره مقدماتی تولید ناب و آشنایی با ابزارهای نو در مهندسی صنایع» با تدریس مهندسان کروز برای تعداد محدودی از دانشجویان به‌صورت رایگان برگزار شد. در این دوره، سرفصل‌های کاربردی و ابزارهای نوین رشته مهندسی صنایع با نگاهی به استانداردهای جاری در خطوط تولید پیشرفته تشریح شد.

این رویداد با هدف تقویت ارتباط مستمر میان بدنه علمی دانشگاه و بخش اجرایی صنعت و همچنین شناسایی استعدادهای برتر برگزار شد. متخصصان واحد متد شرکت کروز با تمرکز بر پیوند میان دانشگاه و بازار کار، تلاش کردند تا تصویری شفاف از وظایف شغلی یک مهندس صنایع در مقیاس صنعتی ارائه دهند.

علاوه بر این کارگاه، مسابقه حل چالش صنعتی با حضور دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی برگزار شد که با استقبال چشمگیر مواجه شد. طبق اعلام واحد متد شرکت کروز، پاسخ‌های ارسالی در حال بررسی است و اسامی برگزیدگان این چالش به زودی اعلام خواهد شد.

شرکت صنایع تولیدی کروز به عنوان یکی از پیشروان صنعت قطعه‌سازی کشور، آموزش نسل جدید مهندسان و انتقال تجربه صنعتی را از وظایف خود می‌داند و در تلاش است تا دوره‌هایی مشابه در دانشگاه‌های مختلف کشور، برگزار کند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری