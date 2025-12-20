کروز در دانشگاه علم و صنعت؛
انتقال دانش و تجربه مهندسان کروز به دانشجویان
متخصصان واحد متد شرکت صنایع تولیدی کروز با حضور در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، تجربیات عملی و دانش روزآمد خود را در قالب یک دوره آموزشی تخصصی به دانشجویان مقاطع مختلف این دانشگاه، انتقال دادند.
به گزارش ایلنا، «دوره مقدماتی تولید ناب و آشنایی با ابزارهای نو در مهندسی صنایع» با تدریس مهندسان کروز برای تعداد محدودی از دانشجویان بهصورت رایگان برگزار شد. در این دوره، سرفصلهای کاربردی و ابزارهای نوین رشته مهندسی صنایع با نگاهی به استانداردهای جاری در خطوط تولید پیشرفته تشریح شد.
این رویداد با هدف تقویت ارتباط مستمر میان بدنه علمی دانشگاه و بخش اجرایی صنعت و همچنین شناسایی استعدادهای برتر برگزار شد. متخصصان واحد متد شرکت کروز با تمرکز بر پیوند میان دانشگاه و بازار کار، تلاش کردند تا تصویری شفاف از وظایف شغلی یک مهندس صنایع در مقیاس صنعتی ارائه دهند.
علاوه بر این کارگاه، مسابقه حل چالش صنعتی با حضور دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی برگزار شد که با استقبال چشمگیر مواجه شد. طبق اعلام واحد متد شرکت کروز، پاسخهای ارسالی در حال بررسی است و اسامی برگزیدگان این چالش به زودی اعلام خواهد شد.
شرکت صنایع تولیدی کروز به عنوان یکی از پیشروان صنعت قطعهسازی کشور، آموزش نسل جدید مهندسان و انتقال تجربه صنعتی را از وظایف خود میداند و در تلاش است تا دورههایی مشابه در دانشگاههای مختلف کشور، برگزار کند.