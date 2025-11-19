مجید باقریان در گفتگو با ایلنا:
نمایشگاه آینده بسیار پرشورتر و پربارتر خواهد بود
مدیرعامل شرکت کارخانه مشهد، در نخستین مجمع انجمن صنفی تأمین و بستهبندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران شرکت کرد و در خصوص تجربه حضور خود در این رویداد اظهار کرد: این مجمع با نظم خاصی برگزار شد و گزارشهای مفیدی از سوی اعضاء ارائه گردید.
مجید باقریان، مدیرعامل شرکت "دنا دانه گوهر پاک" در حاشیه مجمع سالانه عمومی انجمن صنفی تأمین و بستهبندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران اظهار کرد: این اولین باری بود که در مجمع شرکت میکردم و برای من مهم بود که با فضای انجمن آشنا شوم و اعضای دیگر را ملاقات کنم. خوشبختانه مجمع با نظم و دیسیپلین خاصی برگزار شد و گزارشهای خوبی توسط دوستان ارائه شد.
وی افزود: با توجه به اینکه این اولین تجربه حضور بنده در این مجمع بود، اگر شفافسازی بیشتری از قبل در مورد سرفصلها و مسائل مالی صورت میگرفت، میتوانستیم با اطلاعات دقیقتری اظهار نظر کنیم. برای مثال، بحث سال مالی و حق عضویت ابتدا باعث سوء تفاهم شد، اما بعد از توضیحات دقیقتر، این موضوع روشن شد.
برگزاری نمایشگاهها به عنوان مصوبه کلیدی
باقریان در ادامه اظهار کرد: یکی از مصوبات مهم این جلسه، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی بود که میتواند تأثیر بالائی در رشد و توسعه این صنعت داشته باشد. نمایشگاهها و فعالیتهای عملیاتی از جمله اقداماتی هستند که تیمها و سندیکاها میتوانند برای پیشرفت انجام دهند.
وی افزود: بنده پیشبینی میکنم که نمایشگاههای پیشرو بسیار پرشور و پربار باشد و امیدوارم که این برنامهریزیها به موفقیت برسند.
رضایت از عملکرد انجمن در سال گذشته
مدیرعامل شرکت "دنا دانه گوهر پاک" در پاسخ به سوالی در مورد عملکرد انجمن، اظهار کرد: با اینکه انجمن در سال گذشته نوپا بود، اما توانست به سرعت اعتبار خود را به دست آورد و نفوذ خوبی پیدا کند. خوشبختانه انجمن موفق شد که فعالیتهای خود را ادامه دهد و امیدوارم که در سالهای آینده توفیقات بیشتری داشته باشیم.