خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجید باقریان در گفتگو با ایلنا:

نمایشگاه آینده بسیار پرشورتر و پربارتر خواهد بود

نمایشگاه آینده بسیار پرشورتر و پربارتر خواهد بود
کد خبر : 1716370
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت کارخانه مشهد، در نخستین مجمع انجمن صنفی تأمین و بسته‌بندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران شرکت کرد و در خصوص تجربه حضور خود در این رویداد اظهار کرد: این مجمع با نظم خاصی برگزار شد و گزارش‌های مفیدی از سوی اعضاء ارائه گردید.

مجید باقریان، مدیرعامل شرکت  "دنا دانه گوهر پاک" در حاشیه مجمع سالانه عمومی  انجمن صنفی تأمین و بسته‌بندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران  اظهار کرد: این اولین باری بود که در مجمع شرکت می‌کردم و برای من مهم بود که با فضای انجمن آشنا شوم و اعضای دیگر را ملاقات کنم. خوشبختانه مجمع با نظم و دیسیپلین خاصی  برگزار شد و گزارش‌های خوبی توسط دوستان ارائه شد.

وی افزود: با توجه به اینکه این اولین تجربه حضور بنده در این مجمع بود، اگر شفاف‌سازی بیشتری از قبل در مورد سرفصل‌ها و مسائل مالی صورت می‌گرفت، می‌توانستیم با اطلاعات دقیق‌تری اظهار نظر کنیم. برای مثال، بحث سال مالی و حق عضویت ابتدا باعث سوء تفاهم شد، اما بعد از توضیحات دقیق‌تر، این موضوع روشن شد.

برگزاری نمایشگاه‌ها به عنوان مصوبه کلیدی

باقریان در ادامه اظهار کرد: یکی از مصوبات مهم این جلسه، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی بود که می‌تواند تأثیر بالائی در رشد و توسعه این صنعت داشته باشد. نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های عملیاتی از جمله اقداماتی هستند که تیم‌ها و سندیکاها می‌توانند برای پیشرفت انجام دهند.

وی افزود: بنده پیش‌بینی می‌کنم که نمایشگاه‌های پیش‌رو بسیار پرشور و پربار باشد و امیدوارم که این برنامه‌ریزی‌ها به موفقیت برسند.

رضایت از عملکرد انجمن در سال گذشته

مدیرعامل شرکت  "دنا دانه گوهر پاک" در پاسخ به سوالی در مورد عملکرد انجمن، اظهار کرد: با اینکه انجمن در سال گذشته نوپا بود، اما توانست به سرعت اعتبار خود را به دست آورد و نفوذ خوبی پیدا کند. خوشبختانه انجمن موفق شد که فعالیت‌های خود را ادامه دهد و امیدوارم که در سال‌های آینده توفیقات بیشتری داشته باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب