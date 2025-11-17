در این انتخابات، دکتر امیرپویان رفیعی‌شاد رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان تهران، به‌عنوان عضو اصلی هیات‌مدیره کانون انتخاب گردید.

اسامی منتخبین این دوره از انتخابات به شرح زیر است:

۱. رحیم عابدی

۲. محمد برهانی

۳. امیرپویان رفیعی‌شاد

۴. صادق مهربانی

۵. اردشیر دادرس

۶. رامین گوران

۷. علی پنداروند

۸. مهدی بستانچی

۹. صمد شفائی

این انتخابات با هدف تقویت هم‌افزایی میان تشکل‌های صنفی، ارتقای جایگاه کارفرمایان و توسعه تعاملات در سطح استانی برگزار شد و اعضای جدید هیات‌مدیره به‌زودی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهند کرد.

