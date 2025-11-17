خبرگزاری کار ایران
English العربیه
علیرضا رازقی ،مدیر امور اداری و توسعه سرمایه های انسانی:

سرمایه انسانی، محور اصلی رشد فولاد سنگان

سرمایه انسانی، محور اصلی رشد فولاد سنگان
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان، به عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو در صنعت فولاد کشور، توجه ویژه‌ای به توسعه سرمایه‌های انسانی و ارتقای سطح کیفی خدمات رفاهی کارکنان دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولاد سنگان، علیرضا رازقی، مدیر اداری و توسعه سرمایه‌های انسانی فولاد سنگان  ضمن  بررسی ظرفیت‌های نیروی انسانی و چالش‌های حفظ کارکنان، به توسعه سیستم های انگیزشی و اهمیت افزایش بهره وری نیروی انسانی پرداخته شده است.

معرفی و جایگاه فولاد سنگان در صنعت فولاد کشور

رازقی بیان کرد: شرکت فولاد سنگان یکی از شرکت‌های تابع فولاد مبارکه است که در منطقه شرق کشور و نوار مرزی ایران و افغانستان واقع گردیده است؛ علیرغم اینکه منطقه از لحاظ جغرافیایی، جزو مناطق کم برخوردار و محروم تلقی می گردد، اما فولاد سنگان توانسته است از ظرفیت نیروی انسانی جوان و در عین حال متخصص، متعهد و کارآمد بهره گیرد که این مهم یک ویژگی خاص برای این مجموعه به حساب می آید.

چالش‌های حفظ و نگهداشت نیروی انسانی

وی افزود: گرچه عوامل متعددی در پیشبرد سازمان‌ها نقش دارند، اما نیروی انسانی همچنان مجری اصلی سیاست‌ها و اهداف سازمان بوده و نقشی کلیدی در ایجاد نوآوری، حفظ بهره‌وری و پایداری سازمان ایفا می‌کند و به همین دلیل، سرمایه های انسانی یکی از ارزشمندترین دارایی های سازمان به‌شمار می‌آید؛ از این منظر یکی از دغدغه‌های مهم در واحد امور اداری و توسعه سرمایه های انسانی، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی است؛ لذا واحد توسعه سرمایه های انسانی فولاد سنگان با برنامه ریزی های لازم در این حوزه و ایجاد بستر های مناسب جهت توسعه فردی کارکنان، افزایش سطح مهارت و ارتقای سطح دانش و توان علمی، تخصصی و فنی کارکنان، استقرار نظام های انگیزشی و همچنین توجه ویژه به خانواده کارکنان توانسته است وفاداری و تعلق سازمانی را به عنوان یک اصل در مجموعه نهادینه سازد.

ارزیابی عملکرد و فرهنگ قدر دانی از کارکنان

مدیر اداری و توسعه سرمایه‌های انسانی فولاد سنگان ادامه داد: وقتی کارکنان بدانند که تلاش و عملکرد آن‌ها به‌درستی ارزیابی و جبران می‌شود و ارزیابی عملکرد کارکنان در کار است، انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد خود دارند؛ لذا بر اساس همین اصل، نظام ارزیابی عملکرد کارکنان استقرار یافته و نقشه راه بلوغ عملکرد کارکنان تدوین گردیده است تا بتوان به عنوان ابزار مناسب در این حوزه از آن بهره گرفت.

رازقی افزود: سنجش عملکرد می‌تواند به سازمان کمک کند تا اهداف خود را در زمینه های افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و … محقق نموده و به کارکنان کمک نماید تا عملکرد خود را بهبود بخشند و به اهداف شغلی شامل افزایش مهارت‌ها، توسعه شایستگی‌ها و پیشرفت شغلی دست یابند

اهمیت سرمایه‌های انسانی در نگاه مدیریت

رازقی در پایان تأکید کرد: در نهایت، فولاد سنگان نیروی انسانی را سرمایه‌های واقعی می‌داند. نگاه مدیریت ارشد شرکت تاکید بر حفظ و تکریم سرمایه های انسانی و توجه به نیازهای این عزیزان به عنوان اولویت اصلی است و تلاش‌ها در جهت ایجاد فضای کاری مناسب ، توسعه و بهبود سطح کیفی خدمات رفاهی کارکنان به منظور بهره‌وری پایدار و نتایج سازمانی موثر همواره ادامه خواهد داشت.

