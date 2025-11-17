علیرضا رازقی ،مدیر امور اداری و توسعه سرمایه های انسانی:
سرمایه انسانی، محور اصلی رشد فولاد سنگان
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان، به عنوان یکی از مجموعههای پیشرو در صنعت فولاد کشور، توجه ویژهای به توسعه سرمایههای انسانی و ارتقای سطح کیفی خدمات رفاهی کارکنان دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولاد سنگان، علیرضا رازقی، مدیر اداری و توسعه سرمایههای انسانی فولاد سنگان ضمن بررسی ظرفیتهای نیروی انسانی و چالشهای حفظ کارکنان، به توسعه سیستم های انگیزشی و اهمیت افزایش بهره وری نیروی انسانی پرداخته شده است.
معرفی و جایگاه فولاد سنگان در صنعت فولاد کشور
رازقی بیان کرد: شرکت فولاد سنگان یکی از شرکتهای تابع فولاد مبارکه است که در منطقه شرق کشور و نوار مرزی ایران و افغانستان واقع گردیده است؛ علیرغم اینکه منطقه از لحاظ جغرافیایی، جزو مناطق کم برخوردار و محروم تلقی می گردد، اما فولاد سنگان توانسته است از ظرفیت نیروی انسانی جوان و در عین حال متخصص، متعهد و کارآمد بهره گیرد که این مهم یک ویژگی خاص برای این مجموعه به حساب می آید.
چالشهای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی
وی افزود: گرچه عوامل متعددی در پیشبرد سازمانها نقش دارند، اما نیروی انسانی همچنان مجری اصلی سیاستها و اهداف سازمان بوده و نقشی کلیدی در ایجاد نوآوری، حفظ بهرهوری و پایداری سازمان ایفا میکند و به همین دلیل، سرمایه های انسانی یکی از ارزشمندترین دارایی های سازمان بهشمار میآید؛ از این منظر یکی از دغدغههای مهم در واحد امور اداری و توسعه سرمایه های انسانی، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی است؛ لذا واحد توسعه سرمایه های انسانی فولاد سنگان با برنامه ریزی های لازم در این حوزه و ایجاد بستر های مناسب جهت توسعه فردی کارکنان، افزایش سطح مهارت و ارتقای سطح دانش و توان علمی، تخصصی و فنی کارکنان، استقرار نظام های انگیزشی و همچنین توجه ویژه به خانواده کارکنان توانسته است وفاداری و تعلق سازمانی را به عنوان یک اصل در مجموعه نهادینه سازد.
ارزیابی عملکرد و فرهنگ قدر دانی از کارکنان
مدیر اداری و توسعه سرمایههای انسانی فولاد سنگان ادامه داد: وقتی کارکنان بدانند که تلاش و عملکرد آنها بهدرستی ارزیابی و جبران میشود و ارزیابی عملکرد کارکنان در کار است، انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد خود دارند؛ لذا بر اساس همین اصل، نظام ارزیابی عملکرد کارکنان استقرار یافته و نقشه راه بلوغ عملکرد کارکنان تدوین گردیده است تا بتوان به عنوان ابزار مناسب در این حوزه از آن بهره گرفت.
رازقی افزود: سنجش عملکرد میتواند به سازمان کمک کند تا اهداف خود را در زمینه های افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و … محقق نموده و به کارکنان کمک نماید تا عملکرد خود را بهبود بخشند و به اهداف شغلی شامل افزایش مهارتها، توسعه شایستگیها و پیشرفت شغلی دست یابند
اهمیت سرمایههای انسانی در نگاه مدیریت
رازقی در پایان تأکید کرد: در نهایت، فولاد سنگان نیروی انسانی را سرمایههای واقعی میداند. نگاه مدیریت ارشد شرکت تاکید بر حفظ و تکریم سرمایه های انسانی و توجه به نیازهای این عزیزان به عنوان اولویت اصلی است و تلاشها در جهت ایجاد فضای کاری مناسب ، توسعه و بهبود سطح کیفی خدمات رفاهی کارکنان به منظور بهرهوری پایدار و نتایج سازمانی موثر همواره ادامه خواهد داشت.