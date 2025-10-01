عضو انجمن واردکنندگان برنج؛
بنگاههای کوچک و متوسط یکی پس از دیگری تعطیل میشوند
سیاستهای سختگیرانه ارزی و ثبت سفارش کمر بخشخصوصی را شکسته است
عضو انجمن واردکنندگان برنج ، از طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و مشکلات بانکی در واردات برنج از پاکستان و هند خبر داد و هشدار داد که سختگیریهای داخلی و کمبود نقدینگی میتواند بنگاههای کوچک و متوسط را یکی پس از دیگری به تعطیلی بکشاند و تأمین غذای مردم را با چالش جدی مواجه کند.
قاسم تیموری، عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مشکلات متعدد در مسیر واردات گفت: در حالیکه میزان تولید داخلی و واردات برنج مشخص است، اما تخصیص ارز گاهی ۵ تا ۶ ماه طول میکشد و همین امر باعث میشود کالاها در بنادر، بهویژه در حوزه خلیج فارس، با دموراژ سنگین باقی بمانند. شرکتهای خارجی آمادگی دارند با ما اعتباری کار کنند، اما سختگیریهای داخلی مانع بهرهگیری از این فرصتها میشود.
وی افزود: بانکهای پاکستانی به دلیل روابط غیرمستقیم با ایران، جابجایی پول را بسیار دشوار کردهاند و همین موضوع چالش بزرگی در واردات از پاکستان ایجاد کرده است. از طرفی برنج پاکستانی به دلیل افزایش شدید قیمت، بهویژه در مناطق مرزی که ذائقه مردم به این نوع برنج نزدیکتر است، فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کرده است.
سختگیری در تخصیص ارز و ثبت سفارش
تیموری با انتقاد از روند تخصیص ارز اظهار کرد: بارها پیش آمده که ثبت سفارشها به دلیل طولانی شدن روند و تأخیر در تخصیص ارز، منقضی شده و نیاز به تمدید داشته که در این میان کد تخصیص نیز از بین میرود. اخیراً اعلام کردهاند تنها شرکتهایی میتوانند ثبت سفارش کنند که بدهکار نباشند، در حالی که در شرایط فعلی تقریباً هیچ بنگاهی بدون بدهی نیست و این نگاه باعث میشود شرکتهای کوچک و متوسط یکی پس از دیگری تعطیل شوند و بار اشتغال آنها بر دوش دولت بیفتد.
پیشنهاد جایگزینی ارز نیمایی برای واردات برنج
تیموری با ارائه پیشنهادی برای بهبود شرایط گفت: ما پیشنهاد دادیم واردات برنج با ارز نیمایی صورت گیرد چرا که این موضوع به ما اجازه میدهد از فرصتهای اعتباری شرکتهای هندی و پاکستانی استفاده کنیم، کالا را وارد کنیم و در مدت سه تا چهار ماه بدهی را تسویه کنیم، این یک ظرفیت مناسب است که متأسفانه هنوز عملیاتی نشده است.
عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران با تأکید بر چالش نقدینگی در بازار اظهار کرد: وقتی مردم با مشکلات اقتصادی مواجهند، طبیعی است که مصرفکننده، واردکننده و صادرکننده همگی با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم کنند. فشار بیش از حد در چنین شرایطی نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه زنجیره تأمین را فلج میسازد.
تیموری در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که وزارت جهاد کشاورزی و معاونت بازرگانی ارتباط نزدیکتری با انجمنها و بخش خصوصی برقرار کنند. تجربه نشان داده هر زمان تعامل و اعتماد متقابل وجود داشته، نتیجه بهتری برای مردم حاصل شده است. ما بیشتر از هر کس دیگری به فکر کشاورز و مصرفکننده هستیم، اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، بنگاههای ما یکی پس از دیگری از بین میروند و تأمین غذای مردم با چالش جدی روبهرو خواهد شد.