فروشگاه قطعات بدنه پژو 405

خودرو پژو 405 یکی از محصولات محبوب ایران خودرو است که در ایران طرفداران بسیاری دارد، در این مقاله یکی از معتبر ترین فروشندگان قطعات بدنه پژو 405 یعنی پارس قطعه را معرفی خواهیم کرد و همچنین محصولات موجود و تنوع آن را بررسی می کنیم.

قطعات بدنه پژو 405 شامل چه مواردی است؟

این قطعات شامل موارد ظاهری است که بر اثر تصادف یا آسیب دیدگی سطحی ممکنه نیازمند تعویض باشد، قطعات بدنه پژو 405 شامل موارد زیر است:

• درب های جلو و عقب

• درب صندوق پژو 405

• گلگیر جلو 405

• کاپوت

• سپرها

انواع کیفیت و مدل های موجود

در حال حاضر با انواع قطعات این خودرو آشنا شدید پیش از خرید بهتر است انواع کیفیت قطعات بدنه 405 را بهتر بشناسید.

قطعات رنگ شده شرکتی فابریک 405

این مدل قطعات توسط کارخانه تولید شده است و کیفیت بسیار بالایی از نظر رنگ و کیفیت قطعات خام که استفاده شده است دارد.

معمولاً قطعات رنگ شده شرکتی این خودرو مانند گلگیر جلو پژو 405 قیمت نسبتاً بالایی دارد که در شرایط کنونی با توجه به عدم تولید این خودرو توسط ایران خودرو موجودی آن در بازار بدنه خودرو بسیار کم شده است.

دست دوم یا استوک

در نوع استوک قطعات بدنه پژو 405 از روی خودروهای دیگر باز شده است و دارای خط و خش های جزئی می باشد.

نکات مهم حین خرید قطعات استوک 405

باید در نظر داشته باشید که کد رنگ محصول سفارش داده شده مشابه کد رنگ بدنه خودرو شما باشد، قطعات استوک مانند فابریک بسیار کمیاب هستند و در بازار به سختی یافت خواهند شد.

بدنه رنگ کوره ای صنعتی 405

اگر به دنبال قطعات با کیفیت هستید که مشابه نمونه های کارخانه ای ایران خودرو برای پژو 405 باشد پیشنهاد ما خرید قطعات رنگ کوره ای است.

قطعات بدنه رنگ شده استاندارد کوره ای بدون محدودیت رنگ به صورت سفارشی قابل خرید هستند و هیچ گونه محدودیتی ندارند.

رنگ استفاده شده در این مدل قطعات از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و معمولاً تامین کنندگان آن با ضمانت رنگ 18 ماهه چنین قطعاتی را ارائه خواهند کرد.

قطعات رنگ معمولی یا هوا خشک

از نظر کیفیت قطعاتی که برای بدنه این خودرو به صورت هواخشک رنگ آمیزی میشوند پایین است، همچنین قیمت کمتری هم نسبت به دیگر مدل قطعات دارند.

درصورتی که قیمت محصول برای شما حائز اهمیت است و یا بودجه کمی دارید خرید قطعات رنگ شده به روش هواخشک برای 405 پژو انتخابی مناسب است.

فروشگاه قطعات بدنه 405

پس از آشنایی با قطعات بدنه این خودرو بهتر است از یک فروشگاه معتبر خرید خود را انجام دهید تا علاوه بر تضمین کیفیت قطعات محصول نهایی که به دست شما میرسد شامل گارانتی و خدمات پس از فروش باشد.

به همین جهت مجموعه پارس قطعه بهترین انتخاب جهت خرید می باشد که شما می توانید تمامی بخش های بدنه این خودرو را با خیال راحت و با فاکتور رسمی جهت ارائه به بیمه برای دریافت خسارت خریداری کنید.

پارس قطعه چه محصولاتی دارد؟

تمامی قطعات بدنه خودرو که شامل بخش های مختلف می شود توسط این شرکت به صورت مستقیم از ایران خودرو تامین و ارائه خواهد شد.

کیفیت قطعات خام هم بسیار مهم است؛ به همین دلیل خرید از یک نمایندگی معتبر توصیه می شود پارس قطعه به عنوان نمایندگی رسمی ایساکو در ایران(کدنمایندگی:4102020) است.

آیا فقط قطعات بدنه 405 موجود است؟

خیر شما میتوانید قطعات بدنه تمامی خودرو های ایرانی و خارجی را سفارش دهید و درب منزل خود در سراسر ایران تحویل بگیرید.

محصولات دیگر این مجموعه شامل: قطعات بدنه دنا، قطعات بدنه شاهین، تیبا، کوییک و... است.

