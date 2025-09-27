نوید میرباقری، مدیرعامل شرکت سپهر تجارت فرامرزان، یکی از فعالان حوزه واردات حبوبات و اقلامی مانند دانه قهوه، دانه کاکائو و گوشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به بررسی مشکلات اساسی واردکنندگان در شرایط کنونی پرداخت.

وی تاکید کرد: شرکت سپهر تجارت فرامرزان از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده است و با ۹ سال فعالیت در این حوزه، عمده نیازهای بازار را از کشورهای روسیه، کانادا، ازبکستان و هند تامین می‌کند.

عدم تخصیص ارز واردات را به بن‌بست می‌برد

میرباقری در ابتدا به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این روزهای واردکنندگان حبوبات اشاره کرد و گفت: موضوع تخصیص ارز در ماه‌های اخیر به معضل جدی این بخش تبدیل شده است. نزدیک به هفت ماه است که واردکنندگان این صنف موفق به دریافت ارز خود نشده‌اند و این مسأله فعالیت وارداتی را عملاً متوقف کرده است. اگر واردکننده‌ای نتواند ارز خود را به موقع دریافت کند، توان مالی و سبد ریالی‌اش به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و دیگر قادر به تامین کالاهای مورد نیاز برای بازار نیست.

وی افزود: در حالی که معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وعده داده بود تخصیص ارز را تسریع کند، اما تاکنون این وعده تحقق نیافته است و این موضوع به ویژه برای شش ماه دوم سال که تقاضا و مصرف بالاتر است، نگران‌کننده است و باعث شده واردکنندگان در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر ببرند.

سهمیه‌بندی واردات؛ آسیب به شرکت‌های کوچک و متوسط

مدیرعامل شرکت سپهر تجارت فرامرزان تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های جدی، سهمیه‌بندی واردات حبوبات توسط جهاد کشاورزی است که به عنوان سیاستی انقباضی تلقی می‌شود. در سال‌های گذشته چنین محدودیتی وجود نداشت و هر شرکت بر اساس توان خود می‌توانست واردات انجام دهد. این امر به تعادل قیمت‌ها و پایداری بازار کمک می‌کرد. اما اکنون جهاد کشاورزی سهمیه‌هایی تعیین کرده که عمدتاً به شرکت‌های بزرگ تعلق می‌گیرد و شرکت‌های کوچک و متوسط سهمیه بسیار محدودی دریافت می‌کنند.

میرباقری تاکید کرد: این سهمیه‌ها گاهی پنج تا ده تن است که حتی برای وارد کردن یک کانتینر کامل نیز کافی نیست. عملاً شرکت‌های کوچک و نوپا در این شرایط نمی‌توانند واردات معقول و اقتصادی داشته باشند و حتی توان تامین هزینه‌های پرسنلی و عملیاتی خود را نیز از دست داده‌اند.

نبود شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها و عدم پاسخگویی مسئولان

وی به کمبود شفافیت در فرآیند تخصیص سهمیه‌ها اشاره کرد و گفت: جهاد کشاورزی هیچ آمار مشخصی از میزان سهمیه اختصاص یافته به شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک ارائه نمی‌دهد. تنها در ابتدای هر فصل اعلام می‌شود چه میزان ثبت سفارش امکان‌پذیر است، اما جزئیات بیشتر در دسترس نیست.

مدیرعامل شرکت سپهر تجارت فرامرزان تاکید کرد: انجمن‌ و نمایندگان واردکنندگان با وجود پیگیری‌های مستمر و نامه‌نگاری‌های متعدد برای حل مشکلات صنف، تاکنون موفق به دریافت پاسخ‌های قانع‌کننده نشده‌اند. مسئولان انجمن با جدیت پیگیر موضوع بوده‌اند، اما متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد. این وضعیت موجب سردرگمی و نگرانی واردکنندگان شده و انجام امور را بسیار دشوار ساخته است.

نوسانات قیمتی؛ تهدید بازار مصرف

میرباقری درباره تاثیرات بلندمدت این مشکلات بر بازار توضیح داد: عدم تخصیص ارز و سهمیه‌بندی محدود منجر به نوسانات شدید قیمتی می‌شود، به ویژه در شش ماهه دوم سال که تقاضا افزایش می‌یابد. ما سال گذشته شاهد جهش قیمت لوبیا چیتی به دلیل کاهش تولید داخلی و کمبود واردات بودیم. امسال ممکن است چنین جهشی در سایر اقلام حبوبات نیز اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی در تخصیص سهمیه‌ها به صورت غیرشفاف عمل می‌کند و اطلاعات دقیقی از میزان تولید داخلی ندارد. این به معنای ریسک بالای بازار و قمار روی تامین اقلام ضروری است که پیامدهای ناگواری برای مصرف‌کنندگان و واردکنندگان به همراه خواهد داشت.

مشکلات تامین ارز و تاثیر آن بر چرخه مالی شرکت‌ها

مدیرعامل شرکت سپهر تجارت فرامرزان به روش تامین ارز اشاره کرد و گفت: واردکنندگان مجبورند ارز مورد نیاز را از بازار آزاد یا با اعتبار شخصی خریداری کنند. در شرایطی که نرخ دلار آزاد به ۱۰۷ هزار تومان رسیده اما نرخ ارز مبادله‌ای تخصیص یافته حدود ۷۰ هزار تومان است و این اختلاف نرخ باعث کاهش قدرت خرید واردکنندگان و افزایش هزینه‌های آن‌ها شده است.

میرباقری افزود: این موضوع فشار مالی بسیار زیادی بر روی شرکت‌ها وارد می‌کند و به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط که توان مالی کمتری دارند، در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

پیشنهادات و درخواست‌ها برای اصلاح سیاست‌ها

وی خطاب به مسئولان گفت: از جهاد کشاورزی و بانک مرکزی انتظار داریم شفافیت را در تخصیص ارز و سهمیه‌ها افزایش دهند. سهمیه‌بندی باید بر اساس ظرفیت واقعی شرکت‌ها و بدون تبعیض انجام شود تا واردکنندگان بتوانند با اطمینان و برنامه‌ریزی مناسب فعالیت کنند.

مدیرعامل شرکت سپهر تجارت فرامرزان اضافه کرد: اگر سیاست‌های فعلی ادامه یابد، نه تنها کسب‌وکار واردکنندگان خرد و متوسط از بین می‌رود، بلکه احتمال جهش قیمتی ناگهانی و کاهش عرضه در بازار وجود دارد که مصرف‌کنندگان متضرر اصلی آن خواهند بود.

میرباقری در پایان تاکید کرد: برای حفظ ثبات بازار و تامین به موقع اقلام ضروری، نیازمند هماهنگی بیشتر بین نهادهای مرتبط، شفافیت در روند تخصیص ارز و سهمیه و حمایت از واردکنندگان هستیم.

