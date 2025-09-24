امیرحسین خالقی، اقتصاددان، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها، در اظهارات خود درباره سیاست قیمت‌گذاری دستوری، تأکید کرد: این نوع دخالت‌ها در بازار به فساد، انحصار و دلالی منجر می‌شود و آثار منفی گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی کشور دارد.

وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله نرخ ارز، بازار خودرو و سایر کالاها نه تنها مسئله‌ای شخصی یا ملی‌گرایانه نیست، بلکه در واقع مغایر با قوانین بنیادی اقتصاد است.

خالقی با اشاره به نقش قیمت‌ها به عنوان «دماسنج اقتصاد» توضیح داد: قیمت‌ها نشانه‌ای از کمیابی منابع و تقاضا در بازار هستند و به عنوان راهنمایی برای تخصیص بهینه منابع عمل می‌کنند. قیمت‌ها نشان می‌دهند که چه کالاها و خدماتی بیشتر مورد نیاز هستند و منابع را به سمت تولید آن‌ها سوق می‌دهند.

به گفته او، هرگونه دخالت در این مکانیزم قیمت‌ها، حتی با توجیه امنیت ملی یا منافع اجتماعی، به معنای ایجاد اختلال در سازوکارهای بازار است که منجر به تخصیص نادرست منابع و در نهایت فساد می‌شود.

وی افزود: اگر ما به بهانه‌های مختلف قیمت‌ها را دستکاری کنیم، در واقع یک جای کار اقتصاد در کشور میلنگد و این مسأله موجب ایجاد فساد و مشکلات عدیده‌ای می‌شود که در اخبار روزمره شاهد آن هستیم، پس باید اجازه داد دماسنج بازار به درستی کار کند تا منابع به شکلی مطلوب تخصیص یابند و ثروت به‌طور پایدار ایجاد شود.

خالقی تصریح کرد: قوانین اقتصادی تقریباً در تمام کشورهای دنیا یکسان هستند و راه توسعه اقتصادی نیز بر اساس این قوانین شکل گرفته است؛ به این معنا که باید بازار و مکانیزم قیمت‌ها بدون مداخله‌های دستوری، آزادانه عمل کنند و دولت تنها در قالب نقش حداقلی مانند رفع تعارضات و حفظ حقوق مالکیت وارد عمل شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تولید ثروت واقعی و رشد اقتصادی محصول تلاش‌های بخش خصوصی، کارآفرینان و اهالی اقتصاد واقعی است و نقش دولت نباید فراتر از حمایت‌های حداقلی باشد. دخالت‌های بی‌مورد دولت در بازار نه‌تنها به تولید ثروت کمک نمی‌کند، بلکه مانع رشد آن نیز می‌شود.

وی افزود: وقتی هوا گرم است، نمی‌توان با شکستن دماسنج هوا را خنک کرد؛ چنین مداخلاتی فقط باعث می‌شود گروه‌هایی خاص از وضعیت نابرابر موجود بهره‌مند شوند.

خالقی همچنین به بحث اقتصاد سیاسی و مداخلات دولتی پرداخت و گفت: همیشه در این شرایط، برندگان و بازندگانی وجود دارند؛ کسانی که بدون تولید ثروت واقعی، از ناترازی‌ها و مداخلات بهره‌مند می‌شوند. تجربه نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری هیچ استثنایی ندارد و به فساد، وخامت وضعیت اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.

