فصل جدید همکاری بانک تجارت با پتروپالایش کنگان کلید خورد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در این دیدار با اشاره به تجربه و تخصص بانک تجارت در خدمت‌رسانی به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور گفت: بانک تجارت به‌عنوان یکی از شرکای بزرگ صنعت نفت و انرژی کشور همواره آماده توسعه هرچه بیشتر همکاری با پتروپالایش کنگان است و ما معتقدیم این همکاری می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.