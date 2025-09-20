خبرگزاری کار ایران
فصل جدید همکاری بانک تجارت با پتروپالایش کنگان کلید خورد

مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با دکتر فلاحیان، مدیرعامل شرکت پتروپالایش کنگان ضمن تبریک انتصاب وی به این سمت برای این مجموعه بزرگ صنعت پتروپالایش کشور آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در این دیدار با اشاره به تجربه و تخصص بانک تجارت در خدمت‌رسانی به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور گفت: بانک تجارت به‌عنوان یکی از شرکای بزرگ صنعت نفت و انرژی کشور همواره آماده توسعه هرچه بیشتر همکاری با پتروپالایش کنگان است و ما معتقدیم این همکاری می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

دکتر فلاحیان نیز در این دیدار با اشاره به سابقه همکاری دو مجموعه ابراز امیدواری کرد این دیدار به نقطه عطف این تعاملات تبدیل شود.

در این دیدار مقرر شد دو طرف با برگزاری جلسات کارشناسی زمینه‌های همکاری در حوزه‌هایی همچون مشارکت در پروژه‌های توسعه‌محور پتروشیمی کنگان، انتشار اوراق ارزی، انتشار اوراق خاص و استفاده از برات الکترونیکی را دردستور کار قراردهند.

