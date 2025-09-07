فرار فولاد ایرانی از بورس به جیب همسایهها!
اختلاف نرخ ارز و قیمتگذاری دستوری باعث شده فولاد ایرانی بهصورت غیررسمی و با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به کشورهای همسایه قاچاق شود؛ کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند، صادرات رسمی فولاد را غیر اقتصادی میکند.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که صادرات غیر نفتی جزو اولویتهای کشور به شمار میرود اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد و همچنین قیمتگذاری دستوری باعث شده، خروج غیررسمی محصولات فولادی ایران با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف افزایش یابد و این محصولات که در بورس کالا عرضه میشود، راهی کشورهای همسایه شود.
پیشبینی کارشناسان این است که با تداوم این شرایط، کشورهای همسایه اقدام به اخذ عوارض برای محصولات فولادی ایران کنند و عملا صادرات رسمی فولادسازان ایرانی را هم غیر اقتصادی، متوقف و بی حاصل شود.