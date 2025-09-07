عرضه 407 رقبه ملک به ارزش بیش از 161 هزار میلیارد ریال توسط بانک سپه در سال جاری
بانک سپه تعداد 407 رقبه ملک از املاک مازاد خود را به ارزش 161 هزار و 317 میلیارد ریال از ابتدای سال جاری تاکنون برای فروش عرضه کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، در راستای اجرای سیاستهای دولت چهاردهم و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی و مازاد ، این بانک به منظور فروش حداکثری دارایی های منجمد و تسهیل شرایط فروش اموال مازاد خود بر اساس دستورالعمل و قوانین و مقررات دولتی از ابتدای سال 1404 تا کنون تعداد 407 رقبه ملک به ارزش 161 هزار و 317 میلیارد ریال را در قالب 60 فقره مزایده عرضه کرده است که از این تعداد 81 رقبه به ارزش 25 هزار و 197 میلیارد ریال دارای متقاضی خرید هستند.