خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عرضه 407 رقبه ملک به ارزش بیش از 161 هزار میلیارد ریال توسط بانک سپه در سال جاری

عرضه 407 رقبه ملک به ارزش بیش از 161 هزار میلیارد ریال توسط بانک سپه در سال جاری
کد خبر : 1683017
لینک کوتاه کپی شد.

بانک سپه تعداد 407 رقبه ملک از املاک مازاد خود را به ارزش 161 هزار و 317 میلیارد ریال از ابتدای سال جاری تاکنون برای فروش عرضه کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، در راستای اجرای سیاستهای دولت چهاردهم و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی و مازاد ، این بانک به منظور فروش حداکثری دارایی های منجمد و تسهیل شرایط فروش اموال مازاد خود بر اساس دستورالعمل و قوانین و مقررات دولتی از ابتدای سال 1404 تا کنون تعداد 407 رقبه ملک به ارزش 161 هزار و 317 میلیارد ریال را در قالب 60 فقره مزایده عرضه کرده است که از این تعداد 81 رقبه به ارزش 25 هزار و 197 میلیارد ریال دارای متقاضی خرید هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی