گزارش مسعودپلمه از مسئولیتهای اجتماعی انجمن کشتیرانی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران
در نشست اخیر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، دبیرکل انجمن کشتیرانی کشور با ارائه گزارشی جامع از فعالیتهای اجتماعی این تشکل، از ساخت مدرسه و نانوایی تا حمایت از آسیبدیدگان زلزله و حادثه بندر شهید رجایی، چهرهای متفاوت از صنعت حملونقل دریایی را به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ؛ در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که روز ۲۶ مرداد ماه برگزار شد، مسعود پلمه، دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران به ایراد سخنرانی پرداخت و گزارشی جامع از فعالیتها و مسئولیتهای اجتماعی انجمن کشتیرانی را برای هیئت رئیسه و اعضای حاضر ارائه کرد.
پلمه در ابتدای سخنان خود با معرفی انجمن و سابقه آن گفت: «انجمن کشتیرانی بیش از ۷۲ سال قدمت دارد و تمامی سرمایهگذاریهای انجام شده در حوزه بندر و دریا توسط اعضای محترم این تشکل به اجرا رسیده است. امروز مفتخرم به نمایندگی از اعضای معزز انجمن، گزارشی از مسئولیتهای اجتماعی که در طول ده سال گذشته ایفا کردهایم، به استحضار شما برسانم.»
وی ضمن تقدیر از حمایتهای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، به اقدامات انجمن در حوزه مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: «در ده سال گذشته علاوه بر پاسخگویی به نیازهای ضروری در حوادث و بحرانهای طبیعی، خدمات مستمری برای اقشار کمبرخوردار جامعه ارائه کرده ایم.»
دبیرکل انجمن کشتیرانی در تشریح اقدامات برجسته انجمن، به موارد زیر اشاره کرد:»
- تخصیص ۹کانکسهای مجهز به لوازم زندگی در زلزله سرپل ذهاب، برای کمک به آسیبدیدگان.
- ساخت شش مدرسه دوکلاسه در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمانشاه، با هدف توسعه آموزش در مناطق کمتر برخوردار.
- راهاندازی مجتمع نانوایی صنعتی در شهر خرمشهر، با این هدف که تمام عواید آن از طریق موسسه خیریه امام علی در اختیار نیازمندان قرار گیرد.
دبیرکل انجمن کشتیرانی درباره حادثه بندر شهید رجایی در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشت: «با هدف حمایت از افراد حقیقی جامعه کارگری آسیبدیده، پویشی به نام جان بندر در انجمن شکل گرفت که مورد حمایت اتاق بازرگانی ایران و تهران نیز واقع گشت. خوشبختانه با همت اعضای مکرم انجمن بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان جمعآوری شد.»
وی ادامه داد: «این کمکها برای جبران خسارت خودروهایی که فاقد بیمه بدنه بودند، به طور دقیق مدیریت شد. تمامی اشخاص متمکن و شرکتها از چرخه خارج شدند تا منابع به افرادی برسد که واقعاً نیازمند بودند. تاکنون بیش از ۱۵۲۰ دستگاه خودرو خسارت خود را دریافت کرده و بالغ بر ۹۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است. نظارت دقیق بر پرداخت این وجوه و ارزیابی صلاحیت فنی و مالی در تمام مراحل با حضور و اطلاع انجمن انجام شده است.»
پلمه همچنین به حمایت حقوقی از افراد فاقد توان مالی برای پیگیری حقوق خود اشاره کرد و گفت: «با تفاهمنامهای که با کانون وکلای استان هرمزگان منعقد شد، تمامی خدمات حقوقی اعم از مالی، پیگیریها و اقدامات کارشناسی تا صدور رای نهایی، به صورت کامل رایگان ارائه میشود.»
در پایان سخنان خود، دبیرکل انجمن کشتیرانی از حمایت هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و تهران تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که این خدمات ارزنده به بخشی از جامعه محروم کشور، مورد توجه خداوند و مردم قرار گیرد و برای همکاران و اعضای انجمن نیز الگویی برای خدمترسانی به جامعه باشد