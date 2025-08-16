برگزاری مراسم قرعه کشی فصل بهار باشگاه مشتریان بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مراسم که با حضور هیات ناظر بر قرعه کشی، شامل نمایندگان ادارات مختلف این بانک برگزار شد، 1250 جایزه نقدی به برندگان خوش شانس باشگاه مشتریان بانک ملت تعلق گرفت.

براساس این گزارش، باشگاه مشتریان بانک ملت برای ترغیب مشتریان به تعامل بیشتر با این بانک، طرح های اعطای پاداش و جوایز خود را در پایان هر فصل با اعطای پاداش نقدی به اعضای برتر باشگاه در قالب لیگ استانی و لیگ ستارگان و اعطای جوایز نقدی در قالب قرعه کشی بین تمامی اعضا برگزار می کند.

مشتریان می توانند برای اطلاع از طرح های تخفیفی، جشنواره ها و سایر امکانات موجود از طریق وب سایت باشگاه مشتریان به نشانی club.bankmellat.ir به عضویت این باشگاه درآیند.

