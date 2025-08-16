مقایسه گلکسی زد فولد ۷ با آیفون ۱۵ پرومکس

با پیشرفت فناوری موبایل، انتخاب بین گوشی‌های تاشو و گوشی‌های کلاسیک پرچم‌دار به یکی از چالش‌های مهم کاربران تبدیل شده است. در این بررسی، دو گوشی پرچم‌دار سامسونگ و اپل یعنی Galaxy Z Fold 7 و iPhone 15 Pro Max را به طور دقیق مقایسه می‌کنیم تا شما بتوانید بر اساس نیازهای خود، بهترین انتخاب را داشته باشید.

۱- طراحی و کیفیت ساخت

گوشی Galaxy Z Fold 7 طراحی تاشویی کتابی دارد که هنگام بسته بودن یک گوشی باریک و خوش‌دست و هنگام باز شدن، یک تبلت جمع‌وجور ۸ اینچی را در اختیار شما می‌گذارد. ضخامت این گوشی در حالت بسته ۸٫۹ میلی‌متر و در حالت باز ۴٫۲ میلی‌متر است و وزن آن تنها ۲۱۵ گرم است. شاسی از Armor Aluminum ساخته شده و شیشه‌ها شامل Corning Gorilla Glass Ceramic 2 روی نمایشگر بیرونی و Victus 2 در پشت هستند. همچنین، استاندارد مقاومت IP48 باعث شده که این گوشی در برابر گردوغبار و پاشش آب مقاوم باشد.

در مقابل، iPhone 15 Pro Max طراحی کلاسیک و یکپارچه دارد که با فریم تیتانیومی و شیشه Ceramic Shield، دوام بسیار بالایی ارائه می‌دهد. ضخامت ۸٫۲ میلی‌متر و وزن ۲۴۳ گرم، آن را کمی سنگین‌تر از Z Fold 7 کرده، اما با این حال، خوش‌دست بودن آن برای استفاده طولانی‌مدت حفظ شده است. آیفون همچنان از مقاومت IP68 بهره می‌برد و طراحی مینیمال و لوکس آن، حس پرچم‌داری کامل را منتقل می‌کند.

البته توجه داشته باشید که برای خرید گوشی با بهترین قیمت، بهتر است از خدمات فروشگاه‌های معتبر استفاده کنید.

۲- نمایشگر

باید بدانید که گوشی Galaxy Z Fold 7 دو نمایشگر دارد. این دو نمایشگر شامل نمایشگر اصلی ۸ اینچ Dynamic AMOLED 2X، وضوح ۲۱۸۴×۱۹۶۸، نرخ نوسازی تطبیقی ۱۲۰ هرتز، حداکثر روشنایی ۲۶۰۰ نیت و نمایشگر بیرونی ۶٫۵ اینچ AMOLED، رزولوشن ۱۰۸۰×۲۵۲۰، رفرش‌ریت تطبیقی ۱۲۰ هرتز می‌شود. این ترکیب باعث می‌شود هم تجربه تماشای ویدئو و بازی عالی باشد و هم قابلیت چندوظیفگی به بهترین شکل ممکن فراهم شود.

در طرف دیگر گوشی iPhone 15 Pro Max نمایشگر ۶٫۷ اینچی Super Retina XDR OLED با رزولوشن ۱۲۹۰×۲۸۲۸ و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز دارد. روشنایی حداکثر در حالت HDR به ۲۰۰۰ نیت می‌رسد و رنگ‌ها و کنتراست بسیار دقیق هستند. البته برخلاف Z Fold 7، امکان تبدیل به تبلت وجود ندارد، اما تجربه تک دستی و کیفیت تصویر فوق‌العاده ارائه می‌دهد.

۳- پردازنده و عملکرد

گوشی Z Fold 7 از چیپ Snapdragon 8 Elite for Galaxy بهره می‌برد که نسخه‌ای سفارشی با بهبود ۳۸ درصد در CPU، ۲۶ درصد در GPU و ۴۱ درصد در NPU نسبت به نسل قبل است. ترکیب رم و حافظه شامل ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت رم و تا ۱ ترابایت فضای ذخیره‌سازی است. این گوشی برای بازی‌های سنگین، چندوظیفگی و پردازش هوش مصنوعی کاملاً مناسب است. همین افزایش قدرت سخت‌افزاری باعث شده تا قیمت گوشی سامسونگ Z Fold 7 از نسل قبلی خود بالاتر باشد.

گوشی iPhone 15 Pro Max پردازنده A17 Pro Bionic را دارد که با معماری ۳ نانومتری، توان گرافیکی بسیار بالا و پشتیبانی از بازی‌های مبتنی بر Metal و رندرینگ سه‌بعدی را ارائه می‌دهد. رم ۸ گیگابایتی با بهینه‌سازی نرم‌افزار iOS، عملکردی سریع و روان در تمامی شرایط فراهم می‌کند. برای بازی و نرم‌افزارهای حرفه‌ای، آیفون تجربه‌ای بدون تأخیر ارائه می‌دهد.

۴- دوربین‌ها

جدید ترین گوشی سامسونگ یعنی گوشی Galaxy Z Fold 7 مجهز به ماژول سه گانه دوربین است. این ماژول‌ها شامل ماژول اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی با OIS و دیافراگم f/1.7، ماژول فوق‌عریض ۱۲ مگاپیکسلی و ماژول تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابر می‌شوند. همچنین دو دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی در جلو و صفحه اصلی تعبیه شده است. الگوریتم ProVisual Engine و Nightography کیفیت عکس و ویدئو در نور کم را به طور چشمگیری بهبود داده است.

گوشی iPhone 15 Pro Max ماژول سه‌گانه با حسگرهای ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، ۱۲ مگاپیکسلی فوق‌عریض و ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابر دارد. قابلیت‌های نرم‌افزاری شامل Photonic Engine، Smart HDR 5 و Cinematic Mode، کیفیت ویدئو و عکس را در سطح حرفه‌ای تضمین می‌کند.

۵- باتری و شارژ

گوشی Z Fold 7 باتری ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی دو سلولی دارد و از شارژ سیمی ۲۵ وات، شارژ بی‌سیم ۱۵ وات و شارژ معکوس پشتیبانی می‌کند. با بهینه‌سازی‌های نرم‌افزار و پردازنده جدید، دوام باتری برای یک روز استفاده ترکیبی کافی است.

گوشی iPhone 15 Pro Max باتری تقریباً مشابه ۴۴۱2 میلی‌آمپر ساعت دارد و از شارژ سیمی ۲۰ وات و شارژ بی‌سیم MagSafe تا ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند. مصرف انرژی بسیار بهینه iOS باعث می‌شود در استفاده روزمره طول عمر باتری بیشتر و مدیریت انرژی بهتر باشد.

۶- نرم‌افزار و ویژگی‌های هوشمند

گوشی Z Fold 7 با Android 16 و One UI 8 عرضه می‌شود و تمرکز آن روی چندوظیفگی، Drag & Drop میان اپ‌ها و بهره‌گیری از Galaxy AI برای تولید محتوا و تعامل با Gemini Live است. حالت تبلتی به کاربر امکان می‌دهد همزمان چند برنامه را اجرا و مدیریت کند.

گوشی iPhone 15 Pro Max با iOS 17 اجرا می‌شود و تمرکز اصلی روی اکوسیستم اپل، سرعت و امنیت است. ویژگی‌هایی مانند Stage Manager، Live Text، قابلیت‌های هوش مصنوعی Siri و Continuity بین مک و آیپد، تجربه کاربری روان و یکپارچه‌ای ارائه می‌دهند.

اتصال و شبکه

گوشی Z Fold 7 از 5G، Wi-Fi 7، بلوتوث ۵٫۴ و NFC پشتیبانی می‌کند و حسگر اثرانگشت روی فریم تعبیه شده است. در طرف مقابل آیفون 15 پرومکس دارای ویژگی‌هایی نظیر Wi-Fi 6E، بلوتوث ۵٫۳ و Face ID دارد. اتصال سریع و پایدار و امنیت بیومتریک بالا است.

مزایا و معایب گوشی Z Fold 7

مزایا

تبدیل گوشی به تبلت ۸ اینچی

تجربه چندوظیفگی بی‌نظیر

نمایشگر روشن و روان

دوربین با جزئیات بالا

معایب

وزن نسبتاً زیاد نسبت به گوشی معمولی

مزایا و معایب گوشی آیفون ۱۵ پرومکس

مزایا

اکوسیستم نرم‌افزاری یکپارچه و پایدار

عملکرد بسیار روان در بازی و نرم‌افزارهای حرفه‌ای

کیفیت دوربین عالی در همه شرایط نور

طراحی کلاسیک و مقاوم

معایب

نمایشگر تک‌صفحه و عدم تبدیل به تبلت

جمع‌بندی

اگر به دنبال چندوظیفگی، نمایشگر بزرگ و تجربه تبلتی همراه گوشی هستید، Z Fold 7 بهترین گزینه است. اما اگر ثبات نرم‌افزاری، امنیت و عملکرد بازی/دوربین در اکوسیستم یکپارچه برایتان اولویت دارد، iPhone 15 Pro Max انتخاب مناسب‌تری است. در نهایت، انتخاب بین این دو گوشی به نیازهای شخصی شما، سبک استفاده و بودجه بستگی دارد. Galaxy Z Fold 7 تجربه‌ای نوآورانه و آینده‌نگرانه از گوشی‌های تاشو ارائه می‌دهد، در حالی که iPhone 15 Pro Max استاندارد طلایی پرچم‌دارهای کلاسیک را حفظ کرده است.

انتهای پیام/