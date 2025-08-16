خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقایسه گلکسی زد فولد ۷ با آیفون ۱۵ پرومکس

مقایسه گلکسی زد فولد ۷ با آیفون ۱۵ پرومکس
کد خبر : 1674317
لینک کوتاه کپی شد.

در این بررسی، دو گوشی پرچم‌دار سامسونگ و اپل یعنی Galaxy Z Fold 7 و iPhone 15 Pro Max را به طور دقیق مقایسه می‌کنیم تا شما بتوانید بر اساس نیازهای خود، بهترین انتخاب را داشته باشید.

با پیشرفت فناوری موبایل، انتخاب بین گوشی‌های تاشو و گوشی‌های کلاسیک پرچم‌دار به یکی از چالش‌های مهم کاربران تبدیل شده است. در این بررسی، دو گوشی پرچم‌دار سامسونگ و اپل یعنی Galaxy Z Fold 7 و iPhone 15 Pro Max را به طور دقیق مقایسه می‌کنیم تا شما بتوانید بر اساس نیازهای خود، بهترین انتخاب را داشته باشید.

۱- طراحی و کیفیت ساخت

گوشی Galaxy Z Fold 7 طراحی تاشویی کتابی دارد که هنگام بسته بودن یک گوشی باریک و خوش‌دست و هنگام باز شدن، یک تبلت جمع‌وجور ۸ اینچی را در اختیار شما می‌گذارد. ضخامت این گوشی در حالت بسته ۸٫۹ میلی‌متر و در حالت باز ۴٫۲ میلی‌متر است و وزن آن تنها ۲۱۵ گرم است. شاسی از Armor Aluminum ساخته شده و شیشه‌ها شامل Corning Gorilla Glass Ceramic 2 روی نمایشگر بیرونی و Victus 2 در پشت هستند. همچنین، استاندارد مقاومت IP48 باعث شده که این گوشی در برابر گردوغبار و پاشش آب مقاوم باشد.

در مقابل، iPhone 15 Pro Max طراحی کلاسیک و یکپارچه دارد که با فریم تیتانیومی و شیشه Ceramic Shield، دوام بسیار بالایی ارائه می‌دهد. ضخامت ۸٫۲ میلی‌متر و وزن ۲۴۳ گرم، آن را کمی سنگین‌تر از Z Fold 7 کرده، اما با این حال، خوش‌دست بودن آن برای استفاده طولانی‌مدت حفظ شده است. آیفون همچنان از مقاومت IP68 بهره می‌برد و طراحی مینیمال و لوکس آن، حس پرچم‌داری کامل را منتقل می‌کند.

البته توجه داشته باشید که برای خرید گوشی با بهترین قیمت، بهتر است از خدمات فروشگاه‌های معتبر استفاده کنید.

۲- نمایشگر

مقایسه گلکسی زد فولد ۷ با آیفون ۱۵ پرومکس

باید بدانید که گوشی Galaxy Z Fold 7 دو نمایشگر دارد. این دو نمایشگر شامل نمایشگر اصلی ۸ اینچ Dynamic AMOLED 2X، وضوح ۲۱۸۴×۱۹۶۸، نرخ نوسازی تطبیقی ۱۲۰ هرتز، حداکثر روشنایی ۲۶۰۰ نیت و نمایشگر بیرونی ۶٫۵ اینچ AMOLED، رزولوشن ۱۰۸۰×۲۵۲۰، رفرش‌ریت تطبیقی ۱۲۰ هرتز می‌شود. این ترکیب باعث می‌شود هم تجربه تماشای ویدئو و بازی عالی باشد و هم قابلیت چندوظیفگی به بهترین شکل ممکن فراهم شود.

در طرف دیگر گوشی iPhone 15 Pro Max نمایشگر ۶٫۷ اینچی Super Retina XDR OLED با رزولوشن ۱۲۹۰×۲۸۲۸ و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز دارد. روشنایی حداکثر در حالت HDR به ۲۰۰۰ نیت می‌رسد و رنگ‌ها و کنتراست بسیار دقیق هستند. البته برخلاف Z Fold 7، امکان تبدیل به تبلت وجود ندارد، اما تجربه تک دستی و کیفیت تصویر فوق‌العاده ارائه می‌دهد.

۳- پردازنده و عملکرد

گوشی Z Fold 7 از چیپ Snapdragon 8 Elite for Galaxy بهره می‌برد که نسخه‌ای سفارشی با بهبود ۳۸ درصد در CPU، ۲۶ درصد در GPU و ۴۱ درصد در NPU نسبت به نسل قبل است. ترکیب رم و حافظه شامل ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت رم و تا ۱ ترابایت فضای ذخیره‌سازی است. این گوشی برای بازی‌های سنگین، چندوظیفگی و پردازش هوش مصنوعی کاملاً مناسب است. همین افزایش قدرت سخت‌افزاری باعث شده تا قیمت گوشی سامسونگ Z Fold 7 از نسل قبلی خود بالاتر باشد.

گوشی iPhone 15 Pro Max پردازنده A17 Pro Bionic را دارد که با معماری ۳ نانومتری، توان گرافیکی بسیار بالا و پشتیبانی از بازی‌های مبتنی بر Metal و رندرینگ سه‌بعدی را ارائه می‌دهد. رم ۸ گیگابایتی با بهینه‌سازی نرم‌افزار iOS، عملکردی سریع و روان در تمامی شرایط فراهم می‌کند. برای بازی و نرم‌افزارهای حرفه‌ای، آیفون تجربه‌ای بدون تأخیر ارائه می‌دهد.

۴- دوربین‌ها

جدید ترین گوشی سامسونگ یعنی گوشی Galaxy Z Fold 7 مجهز به ماژول سه گانه دوربین است. این ماژول‌ها شامل ماژول اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی با OIS و دیافراگم f/1.7، ماژول فوق‌عریض ۱۲ مگاپیکسلی و ماژول تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابر می‌شوند. همچنین دو دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی در جلو و صفحه اصلی تعبیه شده است. الگوریتم ProVisual Engine و Nightography کیفیت عکس و ویدئو در نور کم را به طور چشمگیری بهبود داده است.

گوشی iPhone 15 Pro Max ماژول سه‌گانه با حسگرهای ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، ۱۲ مگاپیکسلی فوق‌عریض و ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابر دارد. قابلیت‌های نرم‌افزاری شامل Photonic Engine، Smart HDR 5 و Cinematic Mode، کیفیت ویدئو و عکس را در سطح حرفه‌ای تضمین می‌کند.

۵- باتری و شارژ

مقایسه گلکسی زد فولد ۷ با آیفون ۱۵ پرومکس

گوشی Z Fold 7 باتری ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی دو سلولی دارد و از شارژ سیمی ۲۵ وات، شارژ بی‌سیم ۱۵ وات و شارژ معکوس پشتیبانی می‌کند. با بهینه‌سازی‌های نرم‌افزار و پردازنده جدید، دوام باتری برای یک روز استفاده ترکیبی کافی است.

گوشی iPhone 15 Pro Max باتری تقریباً مشابه ۴۴۱2 میلی‌آمپر ساعت دارد و از شارژ سیمی ۲۰ وات و شارژ بی‌سیم MagSafe تا ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند. مصرف انرژی بسیار بهینه iOS باعث می‌شود در استفاده روزمره طول عمر باتری بیشتر و مدیریت انرژی بهتر باشد.

۶- نرم‌افزار و ویژگی‌های هوشمند

گوشی Z Fold 7 با Android 16 و One UI 8 عرضه می‌شود و تمرکز آن روی چندوظیفگی، Drag & Drop میان اپ‌ها و بهره‌گیری از Galaxy AI برای تولید محتوا و تعامل با Gemini Live است. حالت تبلتی به کاربر امکان می‌دهد همزمان چند برنامه را اجرا و مدیریت کند.

گوشی iPhone 15 Pro Max با iOS 17 اجرا می‌شود و تمرکز اصلی روی اکوسیستم اپل، سرعت و امنیت است. ویژگی‌هایی مانند Stage Manager، Live Text، قابلیت‌های هوش مصنوعی Siri و Continuity بین مک و آیپد، تجربه کاربری روان و یکپارچه‌ای ارائه می‌دهند.

اتصال و شبکه

گوشی Z Fold 7 از 5G، Wi-Fi 7، بلوتوث ۵٫۴ و NFC پشتیبانی می‌کند و حسگر اثرانگشت روی فریم تعبیه شده است. در طرف مقابل آیفون 15 پرومکس دارای ویژگی‌هایی نظیر Wi-Fi 6E، بلوتوث ۵٫۳ و Face ID دارد. اتصال سریع و پایدار و امنیت بیومتریک بالا است.

مزایا و معایب گوشی Z Fold 7

مزایا

  • تبدیل گوشی به تبلت ۸ اینچی
  • تجربه چندوظیفگی بی‌نظیر
  • نمایشگر روشن و روان
  • دوربین با جزئیات بالا

معایب

  • وزن نسبتاً زیاد نسبت به گوشی معمولی

مزایا و معایب گوشی آیفون ۱۵ پرومکس

مزایا

  • اکوسیستم نرم‌افزاری یکپارچه و پایدار
  • عملکرد بسیار روان در بازی و نرم‌افزارهای حرفه‌ای
  • کیفیت دوربین عالی در همه شرایط نور
  • طراحی کلاسیک و مقاوم

معایب

  • نمایشگر تک‌صفحه و عدم تبدیل به تبلت

جمع‌بندی

اگر به دنبال چندوظیفگی، نمایشگر بزرگ و تجربه تبلتی همراه گوشی هستید، Z Fold 7 بهترین گزینه است. اما اگر ثبات نرم‌افزاری، امنیت و عملکرد بازی/دوربین در اکوسیستم یکپارچه برایتان اولویت دارد، iPhone 15 Pro Max انتخاب مناسب‌تری است. در نهایت، انتخاب بین این دو گوشی به نیازهای شخصی شما، سبک استفاده و بودجه بستگی دارد. Galaxy Z Fold 7 تجربه‌ای نوآورانه و آینده‌نگرانه از گوشی‌های تاشو ارائه می‌دهد، در حالی که iPhone 15 Pro Max استاندارد طلایی پرچم‌دارهای کلاسیک را حفظ کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور