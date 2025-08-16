خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل بازاریابی بیمه ایران مطرح کرد؛

تقویت پیوند با مشتریان کلیدی یزد در چارچوب «طرح کرامت» بیمه ایران

تقویت پیوند با مشتریان کلیدی یزد در چارچوب «طرح کرامت» بیمه ایران
کد خبر : 1674107
لینک کوتاه کپی شد.

در ادامه اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین بیمه ایران و در قالب «طرح کرامت»، دارایی مدیرکل بازاریابی بیمه ایران با هدف تحکیم ارتباطات راهبردی و ارتقای سطح خدمات به مشتریان بزرگ به استان یزد سفر کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این سفر، نشست‌هایی با چهار بیمه‌گذار عمده و تأثیرگذار استان شامل شرکت کاشی عقیق، دانشگاه علوم پزشکی یزد، شرکت زین و شرکت جام شیرین شهد برگزار شد.

در این دیدارها با رویکردی تعاملی روند همکاری‌های جاری، ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده، شناسایی نیازهای جدید و دریافت پیشنهادات اجرایی برای بهبود روابط بررسی شد.

همچنین در جریان این سفر، مدیران و نمایندگان شرکت‌ها و سازمان‌های طرف قرارداد، ضمن ابراز رضایت از عملکرد بیمه ایران در استان بر استمرار تعاملات سازنده و توسعه همکاری‌ها تأکید کردند.

تقویت پیوند با مشتریان کلیدی یزد در چارچوب «طرح کرامت» بیمه ایران

مدیرکل بازاریابی شرکت سهامی بیمه ایران نیز با قدردانی از اعتماد و همراهی این مجموعه‌ها، طرح کرامت را فرصتی ارزشمند برای ایجاد پیوندی عمیق‌تر با بیمه‌گذاران کلیدی دانست و تصریح کرد: ایران برای ایران فراتر از یک نام، یک عهد ملی است؛ عهدی که با هدایت مدیران ارشد، تلاش همکاران و همراهی بیمه‌گذاران، مسیر موفقیت آن هموار شده و ثمراتش به‌زودی در جایگاه بیمه ایران در سطح ملی نمایان خواهد شد.

تقویت پیوند با مشتریان کلیدی یزد در چارچوب «طرح کرامت» بیمه ایران

دارایی در ادامه افزود: تمرکز بر رضایت بیمه‌گذاران عمده، ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرایندهای بیمه‌ای و ایجاد اطمینان خاطر برای مشتریان از ارکان اصلی این طرح است که در نهایت، جایگاه بیمه ایران را به عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت بیمه‌ای کشور بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.

گقتنی است؛ این سفر در راستای انجام بخشی از سلسله اقدامات ملی بیمه ایران برای تعمیق ارتباطات با مشتریان کلیدی در سراسر کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور