تقویت پیوند با مشتریان کلیدی یزد در چارچوب «طرح کرامت» بیمه ایران

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این سفر، نشست‌هایی با چهار بیمه‌گذار عمده و تأثیرگذار استان شامل شرکت کاشی عقیق، دانشگاه علوم پزشکی یزد، شرکت زین و شرکت جام شیرین شهد برگزار شد.

در این دیدارها با رویکردی تعاملی روند همکاری‌های جاری، ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده، شناسایی نیازهای جدید و دریافت پیشنهادات اجرایی برای بهبود روابط بررسی شد.

همچنین در جریان این سفر، مدیران و نمایندگان شرکت‌ها و سازمان‌های طرف قرارداد، ضمن ابراز رضایت از عملکرد بیمه ایران در استان بر استمرار تعاملات سازنده و توسعه همکاری‌ها تأکید کردند.

مدیرکل بازاریابی شرکت سهامی بیمه ایران نیز با قدردانی از اعتماد و همراهی این مجموعه‌ها، طرح کرامت را فرصتی ارزشمند برای ایجاد پیوندی عمیق‌تر با بیمه‌گذاران کلیدی دانست و تصریح کرد: ایران برای ایران فراتر از یک نام، یک عهد ملی است؛ عهدی که با هدایت مدیران ارشد، تلاش همکاران و همراهی بیمه‌گذاران، مسیر موفقیت آن هموار شده و ثمراتش به‌زودی در جایگاه بیمه ایران در سطح ملی نمایان خواهد شد.

دارایی در ادامه افزود: تمرکز بر رضایت بیمه‌گذاران عمده، ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرایندهای بیمه‌ای و ایجاد اطمینان خاطر برای مشتریان از ارکان اصلی این طرح است که در نهایت، جایگاه بیمه ایران را به عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت بیمه‌ای کشور بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.

گقتنی است؛ این سفر در راستای انجام بخشی از سلسله اقدامات ملی بیمه ایران برای تعمیق ارتباطات با مشتریان کلیدی در سراسر کشور محسوب می‌شود.

