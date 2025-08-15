خبرگزاری کار ایران
بررسی تبعات منفی تصمیم تعزیرات حکومتی علیه شرکت ایران خودرو

بخشی از تبعات منفی که ناشی از تصمیم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی مبنی بر قرار تامین اشخاص حقوقی نسبت به شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین شرکت خودروسازی کشور ایجاد می شود:

ضربه به تولید:

کاهش سفارشات جدید به دلیل توقف پیش‌فروش و فروش فوری.

ایجاد رکود موقت در خطوط تولید به دلیل انباشت موجودی.

احتمال افزایش هزینه‌های تولید به دلیل کاهش بهره‌وری.

ضربه به نیروی کار:

افت حجم کار می‌تواند منجر به کاهش ساعات کاری یا بیکاری موقت کارگران و پیمانکاران و قطعه سازان شود.

فشار روانی و نگرانی کارگران از آینده شغلی.

امکان ایجاد اعتراضات صنفی در صورت طولانی شدن محدودیت.

ضربه در بازار سرمایه (بورس):

احتمال کاهش قیمت سهام “خودرو” به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران.

افت ارزش بازار و افزایش فشار فروش از سوی سهامداران کوتاه‌مدت.

کاهش جذابیت سهم برای سرمایه‌گذاران نهادی تا زمان رفع ابهام حقوقی.

بسته شدن نماد خودرو.

این قرار اگرچه موقتی است، اما اثرات منفی آن می‌تواند چند بعدی باشد:

بعد اقتصادی: کاهش درآمد کوتاه‌مدت و ضربه به جریان نقدینگی.

بعد اجتماعی: نگرانی کارگری و خدشه به اعتماد مشتریان.

بعد بورسی: فشار منفی بر قیمت سهام و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری

