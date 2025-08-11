بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، نوزدهم مرداد ماه ۱۴۰۴ با حضور در محل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، ضمن دیدار با اعضای هیئت‌مدیره این انجمن، از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.

در این برنامه ، جمعی از مقامات ارشد سازمان بنادر و دریانوردی، رسولی را همراهی کردند. هدف از این بازدید، بررسی نزدیک ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیازهای فعالان صنعت کشتیرانی، و همچنین گفت‌وگو درباره توسعه همکاری‌ها میان بخش خصوصی و دولت در حوزه حمل‌ونقل دریایی عنوان شده است.

ارائه گزارش عملکرد انجمن کشتیرانی به مدیرعامل سازمان بنادر

در بخش اصلی این بازدید، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با ارائه گزارشی مفصل، به تشریح جایگاه انجمن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تشکل‌های تخصصی حمل‌ونقل دریایی کشور پرداخت. او با مرور تاریخچه فعالیت انجمن، نقش آن را در همگرایی شرکت‌های کشتیرانی، ساماندهی خدمات بندری، و ارتقای استانداردهای فنی و عملیاتی در سطح ملی و بین‌المللی برجسته کرد.

این ارائه همچنین شامل معرفی پروژه‌های شاخص انجمن در سال‌های اخیر، از جمله توسعه همکاری‌های بین‌المللی، برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی، حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌ها و مجامع جهانی، و پیگیری مطالبات صنفی در حوزه قوانین و مقررات بود. دبیرکل تأکید کرد که انجمن توانسته با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، نقش مؤثری در بهبود جایگاه ایران در شبکه ترانزیت دریایی ایفا کند.

هم‌اندیشی هیئت‌مدیره انجمن و مسئولان سازمان بنادر درباره چالش‌های صنفی دریایی

پس از ارائه گزارش جامع دبیرکل انجمن، جلسه در محل انجمن ادامه یافت و اعضای هیئت‌مدیره به همراه مسئولان ارشد سازمان بنادر و دریانوردی، به بحث و بررسی مشکلات صنفی فعالان صنعت دریایی پرداختند.

در این بخش، دغدغه‌ها و موانع پیش روی صنعت کشتیرانی کشور مطرح و راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها به‌تفصیل بررسی شد. موضوعاتی همچون تسهیل فرآیندهای بندری، بهبود قوانین و مقررات، نوسازی ناوگان و تقویت حمایت از شرکت‌های بخش خصوصی از محورهای اصلی گفت‌وگو بود.

اعضای هیئت‌مدیره با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی بیش از پیش میان سازمان بنادر و فعالان این صنعت، بر اهمیت ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه پایدار حمل‌ونقل دریایی تأکید کردند.

بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از دبیرخانه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، به همراه هیئت همراه در ادامه برنامه‌های بازدید خود، از بخش‌های مختلف دبیرخانه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران دیدن کرد.

در این بازدید، رسولی با روند اجرایی فعالیت‌ها، خدمات تخصصی ارائه شده به اعضا و پروژه‌های جاری انجمن آشنا شد و فرصت پیدا کرد تا در گفت‌وگو با مدیران و کارشناسان انجمن، درباره چالش‌ها و راهکارهای ارتقاء عملکرد این مجموعه تبادل نظر کند.

