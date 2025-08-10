آمادگی بانک ایران زمین برای معرفی حساب وکالتی جهت خرید خودروهای شرکت سایپا
️امکان معرفی حساب وکالتی برای ثبت نام خودروهای وارداتی و داخلی شرکت خودروسازی سایپا در بانک ایران زمین فراهم است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ متقاصیان گرامی می توانند از ۱۸ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند.
مشتریان گرامی جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره ۲۴۸۰۹-۰۲۱ مرکز ارتباط با مشتریان بانک تماس حاصل کنند.
همچنین می توانید برای فعال سازی خدمت حساب وکالتی از اینجا اقدام کنید.