آمادگی بانک ایران زمین برای معرفی حساب وکالتی جهت خرید خودروهای شرکت سایپا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ متقاصیان گرامی می توانند از ۱۸ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند.