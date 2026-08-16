قاب جنجالی نتانیاهو برای انتخابات+ عکس

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در تازه‌ترین تبلیغ انتخاباتی حزب لیکود، تصاویر آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان و زهران ممدانی، شهردار نیویورک را در کنار یکدیگر منتشر کرد.

نتانیاهو، امروز- یکشنبه- با بازنشر تصویر این تبلیغ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، در پیامی نوشت: «اجازه ندهید آنها پیروز شوند.»

این تبلیغ از سوی حزب لیکود و در چارچوب کارزار انتخاباتی این حزب منتشر شده و در آن این چهار چهره به‌عنوان افرادی معرفی شده‌اند که خواهان شکست نتانیاهو در انتخابات هستند.

در این تبلیغ همچنین این عبارت درج شده است: «آنها می‌خواهند نتانیاهو شکست بخورد؛ اجازه ندهید پیروز شوند.»

انتشار این تصویر بخشی از تلاش انتخاباتی لیکود برای ترسیم نتانیاهو به‌عنوان گزینه‌ای در برابر مخالفانی است که حزب حاکم اسرائیل آنها را در طیف‌های مختلف منطقه‌ای و سیاسی قرار داده است.

انتهای پیام/