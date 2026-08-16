به گزارش ایلنا، وبگاه آمریکایی «آکسیوس» گزارش داد واسطه‌ها همچنان در حال انتقال پیام میان تهران و واشنگتن هستند، اما این تلاش‌ها تاکنون به پیشرفت ملموسی منجر نشده است.

ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز تأکید کرد که تهران تا شکست کامل دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در منطقه، از مطالبات مشروع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز اعلام کرد تهران در شرایط کنونی قصدی برای بازگشت به مذاکرات با آمریکا ندارد.

عراقچی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» درباره مذاکرات با عمان بر سر تنگه هرمز گفت که احتمال دارد این مذاکرات به‌زودی به نتیجه برسد، اما تأکید کرد گفت‌وگو با عمان و مسئله بازگشایی تنگه هرمز دو موضوع جداگانه هستند.

وی همچنین بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پایبندی آمریکا به شروط ایران دانست و گفت تاکنون تصمیمی برای ازسرگیری مذاکرات مستقیم با واشنگتن گرفته نشده است.

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