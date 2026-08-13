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ژاپن سفیر روسیه را احضار کرد

ژاپن سفیر روسیه را احضار کرد
کد خبر : 1825481
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وزارت خارجه ژاپن سفیر روسیه در این کشور را جهت اعراض به سفر رئیس کاخ کرملین به جزیره مورد مناقشه احضار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ژاپن امروز -پنجشنبه- «نیکولای استانیسلاوویچ نوزدرف»، سفیر روسیه در ژاپن را جهت اعتراض به سفر «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، به جزیره مورد مناقشه «ایتوروپ» احضار کرد. 

خبرگزاری ژاپنی کیودو نیوز گزارش داد که «توشیمیتسو موتگی»، وزیر خارجه ژاپن، از نوزدرف خواست تا این اعتراض را در اسرع وقت به مسکو منتقل کند.

پوتین اوایل روز پنجشنبه در جریان سفر به منطقه «ساخالین»، در اولین سفر خود به این سلسله جزایر از ایتوروپ بازدید کرد.

توکیو معتقد است که سرزمین‌های شمالی، متشکل از ایتوروپ، «کوناشیری»، «شیکوتان» و «جزایر هابومای»، بلافاصله پس از تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم در ۱۵ آگوست ۱۹۴۵، توسط اتحاد جماهیر شوروی به طور غیرقانونی تصرف شدند.

از طرف دیگر روسیه که این جزایر را کوریل‌های جنوبی می‌نامد،  این تصرف را مشروع می‌داند.


 

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