پوتین به جزیره مورد مناقشه با ژاپن سفر کرد
در میانه اختلاف دیرینه روسیه و ژاپن بر سر جزایر کوریل، ولادیمیر پوتین با حضور در یکی از جزایر مورد مناقشه، تور خود در خاور دور را به پایان رساند؛ اقدامی که بار دیگر مسئله حاکمیت بر این منطقه را در کانون توجه قرار داد.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری رسمی «تاس» روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در جریان سفر به خاور دور از جزیره «ایتوروپ» در مجمعالجزایر کوریل بازدید کرده است؛ جزایری که روسیه و ژاپن هر دو بر مالکیت آنها ادعا دارند.
اختلاف بر سر کوریل یکی از اصلیترین موانع امضای پیمان صلح رسمی میان مسکو و توکیو پس از جنگ جهانی دوم است. ژاپن این جزایر را «سرزمینهای شمالی» مینامد و خواستار بازگرداندن چهار جزیره مورد مناقشه است.
پوتین با سفر به کوریل، تور خود در سیبری و خاور دور را به پایان رساند. او پیش از آن از اولاناوده و نووسیبیرسک بازدید کرده و روز ۱۲ اوت نیز در یوژنو-ساخالینسک از ناو موشکانداز «واریاغ» متعلق به ناوگان اقیانوس آرام روسیه بازدید کرده بود.
اختلاف ارضی روسیه و ژاپن به پایان جنگ جهانی دوم بازمیگردد. دو کشور در سال ۱۹۵۶ توافقی برای پایان خصومتها امضا کردند، اما اختلاف بر سر کوریل مانع از انعقاد پیمان صلح نهایی شد. توکیو امضای چنین پیمانی را به بازگرداندن چهار جزیره مورد مناقشه مشروط کرده است.
ژاپن برای ادعای مالکیت خود به توافق مرزی روسیه و ژاپن در سال ۱۸۵۵ استناد میکند، در حالی که مسکو حاکمیت خود بر این جزایر را قطعی و قانونی میداند و تأکید دارد وضعیت آنها در نتایج جنگ جهانی دوم مشخص شده است.