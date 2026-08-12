زلنسکی: اوکراین ۷۴۵ کیلومتر مربع از اراضی خود را از روسیه بازپس گرفت

به گزارش ایلنا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد نیروهای این کشور از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در جریان عملیات‌های تهاجمی در امتداد خط مقدم، کنترل ۷۴۵ کیلومتر مربع از اراضی خود را از نیروهای روسیه بازپس گرفته‌اند.

زلنسکی در پستی در پلتفرم «ایکس» گفت حدود ۲۶ شهرک در مناطق دنیپروپتروفسک، دونتسک و زاپوریژیا نیز به کنترل نیروهای اوکراینی درآمده‌اند.

به گفته وی، نیروهای اوکراینی، به‌ویژه یگان‌های تهاجمی هوابرد، از ژانویه تا اوت عملیاتی گسترده در محور اولکساندریفسکی انجام دادند که به نیروهای روسیه تلفات سنگینی وارد کرده است.

رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد روسیه در جریان این عملیات دست‌کم ۹ هزار و ۵۵۰ کشته و بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ زخمی داشته و شمار اسرای روس قابل استفاده در مبادلات اسرا نیز افزایش یافته است.

زلنسکی با اشاره به گزارش فرماندهان ارشد نظامی اوکراین درباره نتایج عملیات و برنامه‌های آتی، این حمله را مطابق برنامه و با دقت بالا توصیف کرد و از شجاعت نیروهای اوکراینی تقدیر کرد.

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