خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی: اوکراین ۷۴۵ کیلومتر مربع از اراضی خود را از روسیه بازپس گرفت

زلنسکی: اوکراین ۷۴۵ کیلومتر مربع از اراضی خود را از روسیه بازپس گرفت
کد خبر : 1825292
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در جریان عملیات‌های تهاجمی در امتداد خط مقدم، کنترل ۷۴۵ کیلومتر مربع از اراضی را از نیروهای روسیه پس گرفته و ۲۶ شهرک را نیز بازپس گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد نیروهای این کشور از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در جریان عملیات‌های تهاجمی در امتداد خط مقدم، کنترل ۷۴۵ کیلومتر مربع از اراضی خود را از نیروهای روسیه بازپس گرفته‌اند.

زلنسکی در پستی در پلتفرم «ایکس» گفت حدود ۲۶ شهرک در مناطق دنیپروپتروفسک، دونتسک و زاپوریژیا نیز به کنترل نیروهای اوکراینی درآمده‌اند.

به گفته وی، نیروهای اوکراینی، به‌ویژه یگان‌های تهاجمی هوابرد، از ژانویه تا اوت عملیاتی گسترده در محور اولکساندریفسکی انجام دادند که به نیروهای روسیه تلفات سنگینی وارد کرده است.

رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد روسیه در جریان این عملیات دست‌کم ۹ هزار و ۵۵۰ کشته و بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ زخمی داشته و شمار اسرای روس قابل استفاده در مبادلات اسرا نیز افزایش یافته است.

زلنسکی با اشاره به گزارش فرماندهان ارشد نظامی اوکراین درباره نتایج عملیات و برنامه‌های آتی، این حمله را مطابق برنامه و با دقت بالا توصیف کرد و از شجاعت نیروهای اوکراینی تقدیر کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر