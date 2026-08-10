عقبنشینی نیروهای ترکیه از یک روستا در «عفرین» سوریه پس از ۸ سال
منابع محلی در حلب در سوریه از خروج نیروهای ترکیه از روستای «جلبَره» در حومه عفرین پس از هشت سال خبر دادند؛ نیروهای ترکیه پس از استقرار در این روستا، آن را به پایگاه نظامی تبدیل کرده و مانع بازگشت ساکنان شده بودند.
به گزارش ایلنا، منابع محلی در حلب سوریه به شبکه «آرتی» گفتند نیروهای ترکیه از روستای «جلبره» (جلبَل) در حومه عفرین خارج شدهاند؛ روستایی که حدود هشت سال تحت کنترل نیروهای ترکیه قرار داشت و به یک پایگاه نظامی تبدیل شده بود.
پس از خروج نیروهای ترکیه، خودروهای نیروهای امنیت داخلی وابسته به دولت موقت سوریه وارد روستا شدند و عملیات بازرسی و پاکسازی منطقه را آغاز کردند.
این نیروها همچنین در حال شناسایی مینها و بقایای جنگی و بررسی کامل منطقه برای اطمینان از ایمنی آن هستند.