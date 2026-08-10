به گزارش ایلنا، منابع محلی در حلب سوریه به شبکه «آر‌تی» گفتند نیروهای ترکیه از روستای «جلبره» (جلبَل) در حومه عفرین خارج شده‌اند؛ روستایی که حدود هشت سال تحت کنترل نیروهای ترکیه قرار داشت و به یک پایگاه نظامی تبدیل شده بود.

پس از خروج نیروهای ترکیه، خودروهای نیروهای امنیت داخلی وابسته به دولت موقت سوریه وارد روستا شدند و عملیات بازرسی و پاکسازی منطقه را آغاز کردند.

این نیروها همچنین در حال شناسایی مین‌ها و بقایای جنگی و بررسی کامل منطقه برای اطمینان از ایمنی آن هستند.