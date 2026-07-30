نتانیاهو از سه گزینه روی میز آمریکا درباره ایران پرده برداشت

به گزارش ایلنا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در گفت‌وگو با شبکه «ای‌بی‌سی نیوز»، گزارش‌ها مبنی بر تلاش خود برای ترغیب دونالد ترامپ به ازسرگیری حملات علیه ایران را رد کرد و گفت در دیدار اخیر دو طرف، گزینه‌های مختلف درباره پرونده ایران بررسی شده، اما تصمیم نهایی را رئیس‌جمهور آمریکا اتخاذ خواهد کرد.

وی با اشاره به محورهای این گفت‌وگو اظهار داشت سه گزینه شامل دستیابی به توافقی گسترده‌تر با ایران، ادامه فشارها در ارتباط با تنگه هرمز و انجام اقدامات نظامی بیشتر بررسی شده است.

نتانیاهو با توصیف روابط خود با رئیس‌جمهور آمریکا به‌عنوان «شراکت» گفت: «ترامپ شریک بزرگ‌تر و من شریک کوچک‌تر هستم.» وی در عین حال مدعی شد در مسائل مربوط به امنیت اسرائیل، تصمیمات خود را بر اساس منافع این رژیم اتخاذ می‌کند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین با تکرار ادعاهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد تهران در مذاکرات طرف قابل اعتمادی نیست و ابراز امیدواری کرد فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی بتواند رفتار ایران را تغییر دهد.

وی همچنین با اشاره به تحولات تنگه هرمز مدعی شد ایران از این آبراه راهبردی به‌عنوان اهرم فشار استفاده کرده و هشدار داد هرگونه حمله ایران به اسرائیل با پاسخ شدید این رژیم مواجه خواهد شد.

نتانیاهو بار دیگر مدعی شد هدف مشترک تل‌آویو و واشنگتن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از کاهش حمایت افکار عمومی آمریکا از اسرائیل ابراز نگرانی کرد و مدعی شد گسترش شبکه‌های اجتماعی و فعالیت آنچه «شبکه‌های رباتی» خواند، در تغییر نگرش بخشی از افکار عمومی نسبت به اسرائیل نقش داشته است.

طبق این گزارش، دیدار ترامپ و نتانیاهو سه‌شنبه گذشته پشت درهای بسته در کاخ سفید برگزار شد. در این دیدار، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه نیز حضور داشتند.

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