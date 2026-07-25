عربستان باید درک کند به دلیل محاسبات اشتباه خود را به دشمن یمن تبدیل کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام، رئیس هیئت ملی یمن، گفت که حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا به کسانی که فراموش کرده‌اند یادآوری می‌کند که عربستان سعودی اصرار دارد ایت فرودگاه را بسته نگه دارد و اینکه تنها با اجازه سلطنتی باز خواهد شد.

عبدالسلام گفت: عربستان سعودی چقدر در جنگ‌های تجاوزکارانه، دروغ، تکبر، نفرت و خصومت به اسرائیل شباهت دارد، همانطور که بمباران فرودگاه صنعا و ادعای دفاع از حاکمیت یمن گواه آن است.

وی اظهار داشت: پنهان شدن پشت بیانیه‌ها و قطعنامه‌های ناعادلانه سازمان ملل که توسط روابط نفتی عربستان سعودی تحمیل شده است، نمی‌تواند حقیقت را پنهان کند و آن این است که محاصره ناعادلانه عربستان بر یمن تاثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: این پادشاهی متجاوز هشت سال جنگ علیه یمن به راه انداخت و شکست خورد و اکنون به دنبال جبران خسارات خود از طریق محاصره اقتصادی است.

عبدالسلام تاکید کرد: آنچه عربستان سعودی در این مرحله باید درک کند این است که به دلیل محاسبات اشتباه، خود را به دشمن آشکار یمن تبدیل کرده است.

رئیس هیئت ملی یمن هشدار داد: اصرار عربستان سعودی بر لجاجت و امتناع از پذیرش حقیقت، عواقب جدی برای این کشور، امنیت و اقتصادش خواهد داشت.

وی گفت که ممنوعیت تردد دریایی اولین گام در نبرد محاصره در برابر محاصره است.

عبدالسلام همچنین هشدار داد که هرگونه تجاوز به یمن بدون پاسخ نخواهد ماند و عربستان سعودی باید عواقب اعمال جنایتکارانه خود را متحمل شود.

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