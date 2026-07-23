ادعای رویترز: ایران فرماندهان سپاه و محموله نظامی به یمن اعزام کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این منابع که شامل دو منبع ایرانی، وزیر اطلاع‌رسانی دولت مستعفی یمن و یک تحلیلگر امنیتی منطقه‌ای هستند، مدعی شده‌اند این تجهیزات و نیروها روز ۱۳ ژوئیه با یک فروند هواپیمای شرکت «ماهان ایر» از تهران به یمن منتقل شده‌اند.

به ادعای این منابع، بین ۱۰ تا ۲۱ نفر از نیروهای سپاه، از جمله چند فرمانده ارشد، در این پرواز حضور داشته‌اند. رویترز همچنین مدعی است مقصد اولیه این هواپیما فرودگاه صنعا بوده، اما پس از حمله به این فرودگاه، مسیر آن به بندر الحدیده در ساحل دریای سرخ تغییر کرده است.

یکی از منابع مورد استناد رویترز مدعی شد فرماندهان سپاه برای پشتیبانی از عملیات انصارالله و آموزش کار با سامانه‌های موشکی جدید به یمن اعزام شده‌اند. این منبع همچنین ادعا کرد ایران در همین پرواز مقادیری طلا نیز برای تأمین مالی فعالیت‌های انصارالله ارسال کرده است.

رویترز با اشاره به اینکه دو منبع ایرانی به دلایل امنیتی نخواستند نامشان فاش شود، مدعی شد این تحرکات نشان‌دهنده تلاش تهران برای تقویت توان نظامی انصارالله در دریای سرخ است.

این گزارش در حالی منتشر شده که انصارالله یمن پیش‌تر از برقراری پروازهای مستقیم میان صنعا و تهران خبر داده و اعلام کرده بود این اقدام در راستای شکستن محاصره هوایی یمن انجام شده است.

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