ترامپ از سناریوی جدید علیه ایران رونمایی کرد؛ جنگ زمینی با نیروهای نیابتی؟
رئیسجمهور آمریکا در تازهترین اظهارات خود، ضمن تشدید تهدیدها علیه ایران، از احتمال اجرای هرگونه عملیات زمینی توسط «طرفهای دیگر» سخن گفت؛ اظهاراتی که از بررسی گزینههای جدید واشنگتن برای افزایش فشار بر تهران حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، همزمان با ادامه حملات آمریکا به اهدافی در ایران و تشدید فشارهای نظامی در منطقه، دونالد ترامپ از احتمال اجرای عملیات زمینی در ایران توسط «طرفهای دیگر» خبر داد؛ اظهاراتی که از تلاش واشنگتن برای پرهیز از درگیر کردن مستقیم نیروهای آمریکایی در یک جنگ زمینی حکایت دارد.
ترامپ در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز، اگرچه مدعی شد تمایلی به ورود به یک جنگ زمینی ندارد، اما تأکید کرد چنین گزینهای در برخی شرایط اجتنابناپذیر است و میتواند توسط بازیگران دیگری غیر از ارتش آمریکا اجرا شود. او درباره هویت این نیروها توضیحی نداد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که حملات آمریکا به ایران وارد چهارمین روز شده و واشنگتن همزمان با تشدید حضور نظامی خود، محدودیتهای دریایی در محدوده تنگه هرمز را نیز افزایش داده است؛ موضوعی که گمانهزنیها درباره احتمال گسترش دامنه درگیری را تقویت کرده است.
برخی تحلیلگران معتقدند در صورت حرکت واشنگتن به سمت گزینه زمینی، مناطق ساحلی جنوب ایران، بهویژه جزیره خارک به دلیل نقش راهبردی آن در صادرات نفت، میتواند یکی از اهداف احتمالی باشد. با این حال، کارشناسان نظامی تأکید میکنند اجرای هرگونه عملیات آبیـخاکی علیه ایران با موانع جدی روبهرو خواهد بود.
به گفته این کارشناسان، هر عملیات ساحلی مستلزم برتری کامل دریایی و هوایی، ایجاد خطوط امن تدارکاتی و مقابله با تهدیدهایی مانند مینهای دریایی، موشکهای ساحلبهدریا، پهپادهای انتحاری و آتش سنگین نیروهای مدافع است؛ عواملی که میتواند هرگونه پیشروی را با هزینههای سنگین مواجه کند.
کارشناسان همچنین هشدار میدهند حتی در صورت موفقیت در مرحله نخست، حفظ نیروها در ساحل و تأمین مستمر مهمات، سوخت و تجهیزات، عملیات را به یک نبرد فرسایشی تبدیل خواهد کرد. در همین راستا، برخی تحلیلگران نظامی آمریکایی نیز معتقدند تحولات سالهای اخیر، برتری نبردهای ساحلی را بیش از هر زمان دیگری به سود نیروهای مدافع تغییر داده است.
همزمان، گزارشهایی نیز درباره تلاش واشنگتن برای استفاده از گروههای مسلح مخالف جمهوری اسلامی در عملیاتهای احتمالی داخل ایران منتشر شده است. پیشتر نیز رسانههای آمریکایی از حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از برخی گروههای مخالف با هدف ایجاد ناآرامی در ایران خبر داده بودند؛ تلاشهایی که به گفته همان گزارشها، تاکنون به نتیجه مورد انتظار واشنگتن نرسیده است.