رژیم صهیونیستی روابط با کالاس را قطع کرد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «گیدئون ساعر»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تمام روابط خود را با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قطع می‌کند.

ساعر با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس، کالاس ر به «رفتار وسواسی و همراه با بی انصافی آشکار نسبت به اسرائیل» متهم کرد.

وی از کالاس به دلیل مقایسه اسرائیل با آفریقای جنوبی دوران آپارتاید انتقاد کرد و گفت چنین اظهاراتی به منزله «انگ به خون‌خواری» است.

وی با بیان اینکه کالاس تا به امروز این اظهارات را تکذیب نکرده افزود: «من چاره‌ای جز قطع تمام تماس‌ها با خانم کالاس ندارم تا زمانی که او تهمتی را که به اسرائیل زده است، پس بگیرد».

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