خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رژیم صهیونیستی روابط با کالاس را قطع کرد

رژیم صهیونیستی روابط با کالاس را قطع کرد
کد خبر : 1801169
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از قطع روابط با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «گیدئون ساعر»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تمام روابط خود را با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قطع می‌کند.

ساعر با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس، کالاس ر به «رفتار وسواسی و همراه با بی انصافی آشکار نسبت به اسرائیل» متهم کرد.

وی از کالاس به دلیل مقایسه اسرائیل با آفریقای جنوبی دوران آپارتاید انتقاد کرد و گفت چنین اظهاراتی به منزله «انگ به خون‌خواری» است.

وی با بیان اینکه کالاس تا به امروز این اظهارات را تکذیب نکرده افزود: «من چاره‌ای جز قطع تمام تماس‌ها با خانم کالاس ندارم تا زمانی که او تهمتی را که به اسرائیل زده است، پس بگیرد».

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی