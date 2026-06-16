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پسکوف:

زلنسکی در صورت آمادگی برای گفت‌وگو می‌تواند به مسکو سفر کند

زلنسکی در صورت آمادگی برای گفت‌وگو می‌تواند به مسکو سفر کند
کد خبر : 1800105
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سخنگوی کاخ کرملین گفت که رئیس جمهور اوکراین در صورت آمادگی برای مذاکرات جدی با رئیس جمهور روسیه، در مسکو مورد استقبال قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، در صورت آمادگی برای گفت‌وگوی مسئولانه و جدی در مورد حل مناقشه اوکراین، در مسکو مورد استقبال قرار می‌گیرد.

پسکوف در مورد گزارش‌های مربوط به دعوت زلنسکی از «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، برای دیدار در حاشیه اجلاس فعلی گروه هفت، اظهار داشت: «پوتین هیچ دعوت رسمی برای شرکت در اجلاس گروه هفت در فرانسه، جهت دیدار با زلنسکی دریافت نکرده است».

وی ادامه داد: « علاوه بر این، هیچ کانال ارتباطی رسمی بین مسکو و کیف وجود ندارد».

سخنگوی کرملین در رابطه با سفر «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، نمایندگان رئیس جمهور ایالات متحده به مسکو گفت که هنوز تاریخ دقیق سفر مشخص نشده است.

 

 

 

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