پوتین به ترامپ گفت زلنسکی برای دیدار باید به مسکو برود
کاخ کرملین اعلام کرد در جریان تماس تلفنی ۵۵ دقیقهای میان روسای جمهور روسیه و آمریکا، پوتین تاکید کرده است که رئیسجمهور اوکراین در صورت تمایل به دیدار، باید به مسکو سفر کند.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، کرملین جزئیات تماس تلفنی میان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را منتشر کرد؛ تماسی که به گفته مسکو در فضایی «صمیمی و صریح» انجام شده است.
بر اساس اعلام یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه، دو طرف درباره چشمانداز تماسهای آینده میان مقامات دو کشور و همچنین چند پرونده مهم بینالمللی گفتوگو کردند.
یکی از محورهای اصلی این تماس، مذاکرات میان ایران و آمریکا بوده است و طی آن، ترامپ به پوتین اطلاع داده نتایج این گفتوگوها ممکن است در روز جاری اعلام شود.
در بخش مربوط به جنگ اوکراین، ترامپ بر ضرورت توقف درگیریها تاکید کرده و پوتین نیز حملات اخیر اوکراین به اهداف غیرنظامی در خاک روسیه را مانع پیشرفت روند سیاسی توصیف کرده است.
کرملین همچنین اعلام کرد پوتین در این گفتوگو تصریح کرده است که در صورت تمایل ولودیمیر زلنسکی به دیدار، باید این دیدار در مسکو انجام شود.
در ادامه، ترامپ آمادگی خود را برای اعمال نفوذ بر کشورهای اروپایی و کییف جهت تسهیل روند حلوفصل سیاسی بحران اوکراین اعلام کرده است.
دو طرف همچنین به روابط تاریخی آمریکا و روسیه در دوران جنگ جهانی دوم اشاره کرده و بر اهمیت حفظ این میراث مشترک تأکید کردهاند.