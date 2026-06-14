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تصویر جنجالی ترامپ با جلیقه «فرمانده کل» در شبکه‌های اجتماعی

تصویر جنجالی ترامپ با جلیقه «فرمانده کل» در شبکه‌های اجتماعی
کد خبر : 1798611
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رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار یک تصویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر به مواضع و ادبیات تبلیغاتی خود در قبال تحولات اخیر دامن زد؛ تصویری که او را در میان ناوگان نظامی آمریکا و در فضایی نمایشی نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی را در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد که در آن وی بر عرشه یک ناو جنگی در دریا دیده می‌شود.

در این تصویر، ترامپ جلیقه‌ای با عنوان «فرمانده کل نیروهای مسلح» بر تن دارد و در حال مشاهده سه ناو آمریکایی در دوردست است. همچنین چند فروند جنگنده آمریکایی نیز به‌صورت نمایشی در آسمان بر فراز این ناوها در حال پرواز نشان داده شده‌اند.

ترامپ این تصویر را با جمله‌ای کوتاه منتشر کرده است: «شما بیش از پیش دچار سردرگمی شده‌اید.»

این اقدام در ادامه فضای رسانه‌ای و اظهارات اخیر او درباره توافق احتمالی با ایران صورت گرفته است؛ توافقی که ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود قرار است روز یکشنبه امضا شود و پس از آن، تنگه هرمز برای تردد بین‌المللی باز خواهد شد.

او همچنین در اظهاراتی دیگر به اقداماتی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده بود؛ موضوعی که همچنان با ابهام و واکنش‌های متفاوت همراه است.

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