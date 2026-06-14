به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌های اسرائیلی، روز شنبه جزئیات حادثه‌ای را منتشر کردند که آن را «استثنایی» توصیف کرده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، ارتباط یک هواپیمای مسافربری اسرائیلی در حین پرواز بر فراز آسمان مجارستان به‌طور ناگهانی با برج‌های مراقبت قطع شده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد در پی این اتفاق، مقام‌های مجارستانی پروتکل‌های اضطراری مربوط به چنین شرایطی را فعال کرده و دو فروند جنگنده نظامی را برای بررسی وضعیت هواپیما به منطقه اعزام کردند.

در گزارش این شبکه آمده است که خدمه هواپیما طبق برنامه پروازی در مسیر تعیین‌شده در حال حرکت بودند، اما ارتباط رادیویی آن‌ها با برج‌های مراقبت بدون هشدار قبلی قطع شده است.

طبق این گزارش، یکی از جنگنده‌های اعزامی به هواپیمای مسافربری نزدیک شده و همین اقدام به برقراری مجدد ارتباط میان خدمه و کنترل ترافیک هوایی کمک کرده است.

پس از اطمینان از نبود هرگونه تهدید امنیتی یا نقص فنی، هواپیما مسیر خود را ادامه داده و در مقصد نهایی به‌سلامت به زمین نشسته است.

شرکت هواپیمایی «آرکیا» نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های اسرائیلی این حادثه را تأیید کرده و اعلام کرده است که قطع ارتباط با مرکز کنترل ترافیک هوایی مجارستان موجب فعال شدن اقدامات احتیاطی و اعزام جنگنده‌ها شده است.