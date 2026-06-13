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یورونیوز گزارش داد:

کالاس مشکلات دیپلماسی اروپا را تشدید می‌کند

کالاس مشکلات دیپلماسی اروپا را تشدید می‌کند
کد خبر : 1798399
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یورونیوز در گزارشی به نارضایتی‌ها از رویکرد مسئول سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یورونیوز به نقل از منابع اروپایی گزارش داد که «کایا کالاس»،  مسئول سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا، مشکلات جدی سیستم دیپلماتیک تحت رهبری خود را تشدید می‌کند.

این کانال به نقل از یک دیپلمات اروپایی در مورد پیشنهادات فرانسه برای اصلاح هیئت دیپلماتیک اتحادیه اروپا اظهار داشت: «کالاس به سختی تلاش می‌کند تا حمایت‌ها را از دست بدهد. او در جلب حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شورای اروپا مهارت ندارد».

کالاس بارها به دلیل اظهاراتش در مورد چین، درخواست‌هایش برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای حمایت از اوکراین، روابط تیره‌اش با دولت آمریکا و آماده‌سازی ابتکارات بدون تایید کشورهای اتحادیه اروپا، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

یورونیوز در این گزارش تاکید کرد که اقدامات کالاس، تنها مشکلات ساختاری دستگاه دیپلماتیک اتحادیه اروپا را که در شرایط متفاوت و باثبات‌تری ایجاد شده است را تشدید می‌کند.

 

 

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