اظهارات ضدایرانی جدید ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا طی اظهاراتی گزافه بار دیگر به ایران حمله کرد.

ترامپ مدعی شد: «شرایطی که ایران به رسانه‌های جعلی ‌درز داده است، هیچ ربطی به شرایطی که به صورت مکتوب بر سر آن‌ها توافق شده بود، ندارد. آنچه آن‌ها گفته‌اند، از جمله اظهارات ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره داشتن یک توافق، هیچ نسبتی با حقیقت ندارد.»

ترامپ در ادامه اظهارات بی‌اساس خود مدعی شد: «ایرانی‌ها فاقد صداقت و حسن نیت هستند.حمله پهپادی دیشب ایران به کشتی‌های هندی هنگام خروج از تنگه هرمز خنثی شد و غیرقابل قبول است.»

ترامپ در ادامه گزافه‌گویی‌های خود مدعی شد: «ایرانی‌ها بهتر است خودشان را جمع و جور کنند و سریعاً اقدام کنند.»

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