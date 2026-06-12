خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اظهارات ضدایرانی جدید ترامپ

اظهارات ضدایرانی جدید ترامپ
کد خبر : 1797865
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا طی اظهاراتی گزافه بار دیگر به ایران حمله کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا طی اظهاراتی گزافه بار دیگر به ایران حمله کرد. 

ترامپ مدعی شد: «شرایطی که ایران به رسانه‌های جعلی ‌درز داده است، هیچ ربطی به شرایطی که به صورت مکتوب بر سر آن‌ها توافق شده بود، ندارد. آنچه آن‌ها گفته‌اند، از جمله اظهارات ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره داشتن یک توافق، هیچ نسبتی با حقیقت ندارد.»

ترامپ در ادامه اظهارات بی‌اساس خود مدعی شد: «ایرانی‌ها فاقد صداقت و حسن نیت هستند.حمله پهپادی دیشب ایران به کشتی‌های هندی هنگام خروج از تنگه هرمز خنثی شد و غیرقابل قبول است.»

ترامپ در ادامه گزافه‌گویی‌های خود مدعی شد: «ایرانی‌ها بهتر است خودشان را جمع و جور کنند و سریعاً اقدام کنند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی