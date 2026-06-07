به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر بریتانیا، امروز -یکشنبه- میزبان «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه و «فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان، برای گفت‌وگو درباره ادامه حمایت‌ها از اوکراین خواهد بود.

انگلیس، فرانسه و آلمان، که به اصطلاح گروه ای‌۳ از کشورهای اروپایی هستند، پس از آغاز درگیری میان روسیه و اوکراین، از حامیان برجسته کی‌یف بوده‌اند.

این جلسه عصر یکشنبه در پی حمله گسترده پهپادهای اوکراینی به سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، برگزار می‌شود. اقدامی که نشانگر توانایی رو به رشد کی‌یف برای ضربه زدن به عمق روسیه است.

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