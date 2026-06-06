جزئیات یک گفتوگوی محرمانه؛ مکرون از سناریوی ترامپ برای ایران پرده برداشت
یک نشریه فرانسوی با انتشار جزئیات گفتوگویی محرمانه میان رئیسجمهور فرانسه و یک نویسنده و فیلسوف این کشور، از ارزیابی امانوئل مکرون نسبت به تحولات ایران، رویکرد دولت آمریکا و آینده نظم بینالملل پرده برداشت؛ گفتوگویی که در آستانه جنگ صهیوآمریکایی علیه ایران انجام شده بود.
به گزارش ایلنا، نشریه «اکسپرس» در گزارشی فاش کرد که امانوئل مکرون در جریان بازگشت از سفر رسمی به هند در ماه فوریه، طی گفتوگویی اختصاصی با ناتان دِوِرس، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، دیدگاههای خود را درباره بحران ایران، سیاستهای دونالد ترامپ و جایگاه اروپا در نظم جهانی مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، رئیسجمهور فرانسه در این گفتوگو از لزوم شکلگیری «راه سوم اروپایی» در برابر رقابت قدرتهای بزرگ سخن گفته و نسبت به پیامدهای درگیری احتمالی در منطقه هشدار داده است.
مکرون در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به سیاستهای دونالد ترامپ در قبال ایران، مگفته بود که رئیسجمهور آمریکا بیش از آنکه به تغییر نظامهای سیاسی یا دفاع از ارزشها بیندیشد، بهدنبال دستیابی به یک «توافق سودآور» است.
به گفته مکرون، ترامپ شخصیتی دارد که ابتدا از ابزار فشار و حتی اقدام نظامی استفاده میکند و سپس برای رسیدن به یک معامله جدید وارد میدان میشود. رئیسجمهور فرانسه در همین چارچوب پیشبینی کرده بود که در صورت وقوع حملات نظامی، ترامپ بهسرعت به سمت مذاکره و توافقی تازه حرکت خواهد کرد.
مکرون همچنین با اشاره به توافق هستهای ایران، بهصورت تلویحی این احتمال را مطرح کرده بود که ترامپ در نهایت به نسخهای اصلاحشده از همان توافقی بازگردد که در دوره نخست ریاستجمهوری خود از آن خارج شده بود.
رئیسجمهور فرانسه در بخش دیگری از سخنانش، سیاست «صادرات دموکراسی از طریق جنگ» را زیر سؤال برده و تأکید کرده بود که تغییرات سیاسی در ایران باید به دست مردم این کشور رقم بخورد، نه از مسیر مداخله نظامی خارجی.
وی همچنین با اشاره به تحولات داخلی ایران، از آنچه «مقاومت شهروندان ایرانی در برابر فشارها» خواند، سخن گفته و تأکید کرده بود که آینده ایران را تنها مردم این کشور تعیین خواهند کرد.
این گفتوگوی محرمانه همچنین حاوی انتقادهای مکرون از برخی طرحهای پیشنهادی ترامپ برای بازتعریف ساختارهای بینالمللی بود. بر اساس گزارش اکسپرس، رئیسجمهور فرانسه با پیوستن به طرحی موسوم به «شورای صلح» که از سوی ترامپ بهعنوان جایگزینی برای سازوکارهای سنتی بینالمللی مطرح شده بود، مخالفت کرده و آن را نشانهای از رویکرد معاملهمحور واشنگتن در عرصه سیاست خارجی دانسته است.
مکرون در عین حال تأکید کرده که در تعامل با ترامپ، اصل «صراحت و استقلال» را دنبال میکند و معتقد است رئیسجمهور آمریکا تنها در برابر طرفهایی که با قدرت و بدون ملاحظه با او سخن میگویند، عقبنشینی میکند.
رئیسجمهور فرانسه در پایان با اشاره به حمایت اروپا از اوکراین، مدعی شد که کشورهای اروپایی در سالهای اخیر نشان دادهاند که میتوانند در کنار توان نظامی، از اصول و ارزشهای مورد ادعای خود نیز دفاع کنند.