پوتین پیشنهاد دیدار با زلنسکی را رد کرد؛ «اکنون زمان عکس یادگاری نیست»
رئیسجمهور روسیه پیشنهاد اخیر همتای اوکراینی خود برای برگزاری دیدار مستقیم را رد کرد و گفت در شرایط فعلی چنین نشستی کمکی به پایان جنگ نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز جمعه در یک مجمع اقتصادی در روسیه، با رد درخواست اخیر کییف برای برگزاری مذاکرات مستقیم در سطح سران، گفت که پیش از هرگونه دیدار سیاسی، باید زمینههای واقعی توافق میان دو طرف فراهم شود.
رئیسجمهور روسیه با اشاره به نامه اخیر ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین خطاب به چند کشور غربی از جمله آمریکا، این اقدام را فاقد نشانههای جدی برای آغاز گفتوگوهای مؤثر دانست و اظهار داشت برخی بخشهای این پیام بیش از آنکه در راستای پیشبرد مذاکرات باشد، رنگوبوی سیاسی و تبلیغاتی دارد.
پوتین همچنین با اشاره به شرایط میدانی جنگ، هدف اصلی اوکراین از طرح ایده مذاکره مستقیم را متوقف کردن پیشروی نیروهای روسیه عنوان کرد و گفت مسکو حاضر نیست توافقهای کوتاهمدت و موقتی را جایگزین راهحلهای بلندمدت و تضمینشده کند.
وی تأکید کرد که مسیر حلوفصل بحران از کانال کارشناسان و تیمهای مذاکرهکننده میگذرد و تنها در صورت دستیابی به پیشرفتهای ملموس، میتوان درباره دیدار رهبران دو کشور تصمیمگیری کرد.
در مقابل، ولودیمیر زلنسکی اظهارات همتای روس خود را نشانه تداوم رویکرد جنگطلبانه مسکو دانست و مدعی شد کرملین همچنان ارادهای برای پایان دادن به جنگ ندارد. رئیسجمهور اوکراین همچنین خواستار افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر روسیه شد و از کشورهای غربی خواست حمایتهای خود از کییف را تشدید کنند.
مواضع تازه مسکو و کییف در حالی مطرح میشود که با وجود ماهها تلاش دیپلماتیک و میانجیگریهای بینالمللی، چشمانداز مذاکرات صلح همچنان مبهم است و دو طرف بر سر شروط پایان جنگ فاصلهای قابل توجه دارند.