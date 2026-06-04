حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب نوار غزه
بیمارستان ناصر غزه اعلام کرد که چندین نفر در حمله پهپادی اسرائیل به منطقه المواسی در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه زخمی شدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بیمارستان ناصر غزه اعلام کرد که چندین نفر در حمله پهپادی اسرائیل به منطقه المواسی در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه زخمی شدهاند.
به طور جداگانه، گزارشهای محلی حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی بمبهای دودزا را در نزدیکی خیابان صلاح الدین، جاده اصلی شمال به جنوب نوار غزه که از شمال شرقی شهر خان یونس میگذرد، شلیک کردهاند.
المواسی، منطقهای ساحلی در امتداد دریای مدیترانه، توسط ارتش اسرائیل به عنوان منطقه بشردوستانه برای آوارگان فلسطینی تعیین شده بود، اگرچه از زمان تعیین این منطقه، مورد حملات بیشماری قرار گرفته است.