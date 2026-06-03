به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۲ ژوئن ۲۰۲۶، در جریان انتخابات برگزارشده در مقر این سازمان در شهر نیویورک، عراق را به‌عنوان نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل برای دوره هشتاد و یکم برگزید.

براساس بیانیه وزارت خارجه عراق، این انتخاب نشان‌دهنده اعتماد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی به نقش و جایگاه عراق و همچنین قدردانی از تلاش‌های این کشور در حمایت از همکاری میان کشورهای جنوب و توسعه همکاری‌های سه‌جانبه است. عراق در سال‌های اخیر با ایفای نقش تسهیل‌کننده در این حوزه، به تقویت هماهنگی میان کشورهای در حال توسعه و دفاع از اولویت‌های آنان در چارچوب سازمان ملل کمک کرده و جایگاه خود را به‌عنوان شریکی فعال در پیشبرد برنامه‌های توسعه و همکاری‌های بین‌المللی تثبیت کرده است.

عراق اعلام کرده است که از طریق این مسئولیت جدید، در راستای حمایت از اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰، مشارکت در بهبود سازوکارهای کاری مجمع عمومی و افزایش کارآمدی آن تلاش خواهد کرد. همچنین بغداد این فرصت را زمینه‌ای برای تقویت نقش و حضور خود در عرصه بین‌المللی می‌داند.

انتهای پیام/